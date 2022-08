Három héten belül, szeptember 5-étől teljesen átalakul a budapesti parkolás rendszere: nem csak a díjak nőnek és a fizető időzóna bővül, hanem a terület is nagyobb lesz, ahol fizetni kell a parkolásért. A Napi.hu múlt héten írta meg, hogy több kerületben is jelentősen bővítik a parkolási zónákat, abból az összeállításból azonban kimaradt a IX. kerület.

A ferencvárosi önkormányzatnál is terítéken van a zónák bővítése, de mivel ez elsősorban a Fővárosi Közgyűlés hatásköre, a kerület vezetése akadályokba ütközött.

"Két területet vizsgáltunk, az egyik a József Attila-lakótelep teljes területe. A politikai szándék megvan ahhoz, hogy bevezessük a fizetős parkolást, de jogszabály ezt nem teszi lehetővé. Előzetesen úgynevezett parkolásvizsgálatot kell végeznünk, amelynek során felmérik, hogy a terület mekkora része foglalt, és mennyi autó cserélődik. Ahhoz, hogy az övezetben fizetni kelljen a parkolásért, két óránként legalább az autók 20 százalékának le kell cserélődnie" – mondta lapunknak Pataki Márton, a parkolást üzemeltető FEV IX. Zrt. vezérigazgatója.

Ez a szám a József Attila-lakótelepen nem jött össze, pedig kétszer is próbálkoztak: 2020 márciusában és 2021 decemberében két külön bizottság vizsgálta a területet. Emiatt hiába született testületi döntés a fizetős övezet létesítéséről, ott nem bővíthetik a jelenlegi zónát.

A másik terület a Vágóhíd utca és a Könyves Kálmán körút közötti rész. "Ez a rész elkezdett beépülni új lakóparkokkal, érezhető a feszültség. Ennek a területnek a parkolási zónájáról még nem született testületi döntés, és a parkolásvizsgálatot is csak előkészíti a képviselő-testület. A fizetős parkolás bevezetésére leghamarabb jövő nyáron számíthatnak az autósok, és mivel a környező zónák a C zóna részei lesznek, ezért várhatóan ez a terület is annak része lesz. Ez a döntés azonban a Főváros hatásköre" – mondta Pataki.