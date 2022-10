A multik felé kacsingatnak a legfiatalabb magyar munkavállalók

A fiatal munkakeresők még a hagyományos álláskereső weboldalakon kutatnak ideális lehetőség után, de körükben már közel ilyen fontos felület a Facebook is – derül ki egy új, 18 és 25 év közöttiek megkérdezésével készült kutatásból. Ez a korosztály már elvárja, hogy a hirdetésekben feltüntessék a bérsávot, de túlnyomó részükre a nagyfokú elkötelezettség is jellemző. A részleges home office is vonzó szempont lett.