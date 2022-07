A válaszolók közel kétharmada (60 százaléka) bruttó 350 ezer forintos fizetés felett képzeli el a pályakezdő fizetését – írja közleményében a WorkForce. A 18-25 év közötti fiatalok alig harminc százaléka érné be ez alatti fizetéssel.

A munkaerő-közvetítő felméréséből kiderül, hogy a fiatalok 27 százaléka bruttó 350-450 ezer forint közötti bérre vágyik, 10 százalék felett van azoknak az aránya, akik 600-800 ezer forint közötti fizetést tartanának reálisnak. 2,7 százalékuk pedig már az induláskor milliós fizetésben gondolkodik.

A versenyképes fizetés továbbra is a legfontosabb szempontnak számít, azonban a rugalmas munkaidő és a nyitott, támogató vezetők egyre inkább zárkóznak felfelé. A befogadó csapat és az előrelépés lehetősége is szerepel a legfontosabb szempontok között. Ez alól kivételt jelentenek a 8 általánossal rendelkezők, náluk a rugalmas munkaidő még a fizetésnél is fontosabb. A szakmunkásoknál pedig a támogató vezető és csapat, valamint a munkahely jó megközelíthetősége fontosabb a bérnél.

Nem félnek

A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatalok nem tartanak attól, hogy nem fognak a végzettségüknek megfelelő munkát találni 70 százalékuk nem tart attól, hogy ne találna megfelelő munkahelyet. A válaszadók 60 százaléka a Facebookon keres állást, a munkáltatók saját digitális felületeit 35,4 százalék nézi, a személyes megkeresést pedig a válaszadók 25,3 százaléka jelölte meg.

Érdekesség, hogy a 18-25 év közötti válaszadók 45,4 százaléka jelezte, hogy legalább öt évre tervez a leendő munkahelyén, és mindössze 10 százalék volt azoknak az aránya, akik egy-két éven belül váltanának.

„A fizetés még mindig kulcsfontosságú, de a jó munkahelyi légkör, a rugalmas munkaidő, illetve a jó megközelíthetőség igencsak felértékelődött. Ezek a megállapítások összhangban vannak a saját toborzási tapasztalatainkkal is” – mondta Czellecz Zoltán, a Work Force cégvezetője.