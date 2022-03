Egy speciális helyzet miatt most bárki befizethet egy olyan számlára, ami már nem is működik. A Sberbank bezárásával az eddig ott vezetett számlákra már nem fogadnak befizetéseket, átutalásokat, ahogyan azokról sem lehet utalni vagy kivenni pénzt. Azok a szervezetek azonban, amelyek eddig ott vezették a számlájukat, a sárga csekkes befizetéseknél még ezt, a most már nem működő bankszámlaszámot adták meg. Tehát egy olyan sberbankos számlaszám szerepel a sárga csekken, amelyre már nem írnak jóvá semmilyen befizetést.

A bökkenő csak az, hogy a csekken nem szerepel a bank neve, csupán a számlaszám van rajta és az a szervezet, amelynek a nevére szól a számla. A gyanútlan befizetőnek fogalma sincs arról, hogy éppen egy már nem működő számlaszámra fizet be.

Az adó sem jut el az önkormányzatokhoz

Mivel a Sberbank éppen a helyi adók március 15-i befizetési határideje előtt nem sokkal zárt be, most nagyon sokaknál vannak olyan sárga csekkek, amelyeket a számlájukat eddig a Sberbanknál vezető önkormányzatok küldtek ki nekik a helyi adó befizetésére.

A Bank360.hu megkérdezte a Magyar Postától, mi lesz ezekkel a csekk befizetésekkel. A kapott válaszból kiderült, hogy Magyar Posta a Sberbank tevékenységi engedélyének visszavonása miatt azokat a sárga csekkel kezdeményezett befizetéseket nem tudja teljesíteni, amelyek a Sberbanknál vezetett számlaszámra irányulnak.

A posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a Sberbanknál vezetett bankszámlákra irányuló megbízások befizetését ne kezdeményezzék, és a befizetések teljesítése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a csekket kibocsátó számlatulajdonossal. A postákon erről tájékoztatást helyeznek ki. Ha mégis megtörténik a befizetés, akkor az összeget a Magyar Posta visszaküldi a csekken található befizető nevére és címére. A visszafizetésről a befizetőt levél útján is tájékoztatja a posta.

Mire kell figyelni?

Honnan tudhatja azonban az ügyfél, hogy éppen egy Sberbank számlára fizet be, ha a bank neve nincs is rajta a csekken? Szerencsére van egy trükk, amivel ez ellenőrizhető – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu. Ez pedig a bankkód, amely a számlaszámok első három számjegye. Ez alapján megtudhatjuk, hogy melyik banknál vezetik azt a számlát, amire éppen be akarunk fizetni.

A Sberbank esetében ez a bankkód 141. Ha tehát a sárgacsekk „A számlatulajdonos számlaszáma, neve” mezőjében szereplő számlaszám első három száma 141, akkor tudhatjuk, hogy sberbankos. Ezt vélhetően már a postákon is ellenőrzik, de ez nem kötelességük, és akár még véletlenül is átcsúszhat egy ilyen befizetés.

Ha ilyen csekken kellene befizetni a helyi adót, akkor kérjen az önkormányzattól újat. Vagy kérdezze meg, hogy mi az az új számlaszám, amire például átutalhatja az összeget, hogy ne essen késedelembe a befizetéssel.

Ha már befizette, és csak utólag tudjuk meg, hogy sberbankos volt a számla, akkor két eset lehet. Vagy még olyankor fizette be, amikor a posta le tudta könyveltetni azt a sberbankos számlán, mert az még működött, vagy már a postánál ragadt a pénz. Utóbbi esetben a fentiek alapján a postától kap majd értesítést, és visszakapja a pénzt, viszont gondoskodnia kell arról, hogy más módon befizesse az adót.

Ha a posta még a bankzárlat előtt elküldte a pénzt a Sberbanknak, és ott azt még lekönyvelték a számlára, akkor befizető teljesítette az adózási vagy más kötelezettségét (ezt a befizetéskor kapott csekk-szelvénnyel lehet bizonyítani). Az már más kérdés, hogy a számlatulajdonos ezt megkapja-e vagy elbukja. Ez attól függ, hogy vonatkozik-e rá az Országos Betétbiztosítási Alap védelme, és a számláján mennyi pénz fagyott be a Sberbankba. Kétszer azonban semmiképpen sem kell fizetni a sárga csekkes ügyfélnek.