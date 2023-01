Csütörtökön még többfelé várható eső, zápor, a Dunántúlon és a hegyekben havas eső, havazás is. A Tiszántúlon akár az ég is megdörrenhet, az Időkép előrejelzése szerint. Estére a csapadék zöme északkelet felé távozik. Sokfelé lesz szeles az idő, a Dunántúl északnyugati felén viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Tiszántúlon még 7 és 13, máshol 0 és +6 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat három vármegyére adott ki figyelmeztetést csütörtökre, azt írják, Békésben és Hajdú-Biharban elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat, Veszprémben pedig 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat. Riasztás nincs érvényben.