Amióta a black friday nem egyetlen nap, hanem legalább két-három héten át tartó leárazások sorozata, a fogyasztók nemcsak háztartási gépeket és szórakoztatóelektronikai eszközöket akarnak akciósan megvenni, hanem minden mást is – mondta a Világgazdaságnak Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. A fekete pénteki vásárlói roham ma már kiterjed az ajándékvásárlás teljes vertikumára, így a ruházatra, a játékokra és a barkácsárura is.

A black friday és a karácsonyi bevásárlás végképp összemosódott, és erre ráerősített a gyárleállásokból fakadó készlethiány, ami az akadozó szállítások miatt a limitált választékon túl drágulást is hozott. Vagyis érdemes minél hamarabb elkezdeni vásárolni, mert a hagyományos üzletekben és az online csatornákon is valószínűleg kevesebb elérhető opció lesz méretben, színben vagy éppen kiszerelésben. A webáruházaknál az átlagos költés ebben az időszakban továbbra is a 30–40 ezer forintos sávban mozog.

Tavaly karácsonykor átlagosan 52 300 forint volt az ajándékokra szánt keret, az idén ez meghaladhatja a 60 ezer forintot (60 411), ami átlagosan 15,5 százalékos növekedés a GKI Digital és az Árukereső.hu közös kutatása szerint. Idén az egy ajándékra tervezett átlagos költés 9017 forint, ami mintegy 600 forinttal kevesebb a tavalyinál. A látszólagos ellentétet az oldja fel, hogy míg a 2019-es nyolcról tavaly átlagosan öt főre csökkent a megajándékozottak listája, addig idén átlagosan hétnek tervezünk karácsonyi ajándékot vásárolni.

Madar Norbert várakozásai szerint a szállítási nehézségek abban az értelemben is új helyzetet teremthetnek, hogy a későn érkező, áruval megrakott konténerek lehetővé teszik, hogy az év elején, januárban, februárban is leárazási hullámmal szembesüljenek a fogyasztók, hiszen ezek a készletek sem maradhatnak a kereskedők nyakán.