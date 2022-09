Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Annak idején a 2013-ban vettem fel a diákhitelt, ami ugyan albérletre vagy a komplett kiadásokra nem volt elég az egyetemi évek alatt, de azért anyagilag mindenképp jó kiegészítés volt. Akkor nagyon kedvező és olcsó hitelnek mondták, de azóta kiderült, hogy nem az. Az egyetem elvégzése után fizettem a részleteket, de most szembesültem vele, hogy igazából nem csökkent a tartozás, 2 millió forint körüli összeget vettem fel, és még mindig ugyanannyival tartozom 15 év után is. Azt is sérelmesnek tartom, hogy a háromgyerekeseknek elengedik a tartozást, de nekem, aki két gyereket szültem, semmilyen kedvezményt nem adtak. Mit javasol? Mit tehetek a mostani helyzetben?

Renáta

A Financiológus válasza:

Kedves Renáta!

Levele alapján feltételezem, hogy a szabad felhasználású Diákhitel 1 konstrukciót választotta. Annyiban meg kell védenem ezt a hitelt, hogy valóban kedvezőbb, mint a piaci alapú hitelek, amelyeket egy egyetemista vagy főiskolás jó eséllyel nem is kaphat meg. A kereskedelmi bankok ugyanis rendszeres jövedelmet várnak el a pozitív hitelbírálathoz, míg a diákhitelhez elegendő, ha önnek hallgatói jogviszonya van, nem kell bejelentett állással, munkabérrel rendelkeznie.

A kamata is mérsékelt, viszont félévente változik, és a piaci kamatokhoz igazodik. Ilyenkor a teljes fennálló tartozásra vonatkozik az új kamat. Jelenleg is mindössze 4,99 százalékos a Diákhitel 1 kamata, nem kizárt viszont, hogy ha marad a magas kamatszint, akkor ez emelkedni fog.

A Diákhitel 1 tőketartozása a kamatokkal együtt halmozódik a tanulmányok végéig, a diákok csak az iskola elvégzése után kezdik törleszteni, de sokszor alacsonyak a részletek. A törlesztési részletet az első két évben a minimálbérhez kötik, ezt követően pedig a két évvel korábbi bruttó jövedelem 6 százalékának az 1/12 része a havi törlesztő. Ha valakinek magas a jövedelme, gyorsabban, ha alacsony a jövedelme, akkor lassabban csökken a tartozása emiatt.

A gyerekvállalás során lehet kérni a törlesztés szüneteltetését, ez idő alatt ügyleti kamat nem terheli a hitelt, vagyis nem nő a felhalmozott tartozás. Azt ön rosszul tudja, hogy nincs kedvezmény két gyerekre, mert a második gyerek születése után az anyáknak a Diákhitel Központ elengedi a tartozás felét. Ha több diákhitele is van az anyának, akkor az általa választott szerződésre nézve igényelheti a kedvezményt. Három gyereknél valóban elengedik a teljes tartozást. Ha tehát ön két gyermeket szült, akkor érdemes a Diákhitel Központhoz fordulni, és kérni az önt megillető kedvezményeket. A kedvezmények nem automatikusan járnak, hanem igényelni kell, de ezt a Diákhitel Központ honlapján is megtehetik az ügyfelek.

A pontos leírása az ügymenetnek itt érhető el.

Racionálisan nézve egyelőre szerintem nem éri meg előtörleszteni a hitelt, vagy a minimálisan elvártnál magasabb törlesztőrészletet vállalva gyorsítani a visszafizetését. Hiába érzi kedvezőtlennek, a jelenlegi 4,99 százalékos kamat még mindig elég alacsony, ennél magasabb kamatú megtakarítások elérhetők a piacon. Vagyis ha befektetné az előtörlesztésre szánt pénzt, elvileg jobban járna. A jövőben persze emelkedhet a diákhitel kamata, és akkor fordulhat a helyzet.