Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Nemrég elhunyt a férjem. Végrendelet írt, amelyben az áll, hogy minden ingóság felett tulajdonomként én rendelkezem. Minden, a hagyatéki tárgyaláshoz szükséges iratot leadtam a közjegyzőnek, így az autó forgalmiját is. Most szeretném eladni a kocsit, lenne is rá vevő. Az a kérdésem, hogy eladhatom-e a járművet a hagyatéki tárgyalás előtt? Ha eladhatom, de a forgalmi a férjem nevén van, de ki lesz az eladó? Ki írja alá az adásvételi iratot?

Zsóka

A Financiológus válasza:

Kedves Zsóka!

Őszinte részvétem a férje halála miatt. Kérdésével megkerestem a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát, ahol pontos választ adtak.

A jogszabályok értelmében a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedéséig sajnos egyik örökös sem rendelkezhet teljesen önállóan az öröklött vagyonelemekkel. Ez az ön konkrét esetében azt jelenti, hogy hatályos adásvételi szerződést sem lehet kötni, hiszen az autó tulajdonjogát még nem írták át az ön nevére.

Azt azonban jó tudni, hogy a jog kínál egy áthidaló megoldást az örökségükre várók számára, hogy legalább a hagyaték egyes elemeivel tudjanak kezdeni valamit, például ha sürgősen értékesíteni kívánják az autót vagy a családi ingatlant. Ez az úgynevezett részhagyaték-átadás.

Ilyenkor a hagyaték egyes elemeivel kapcsolatban úgy hoz hagyatékátadó végzést a közjegyző, hogy a teljes hagyaték átadásáról nem dönt. Ez akkor merülhet fel, ha például az örökösök között vita van egyes vagyonelemekkel kapcsolatban. Ha az elhunyt autója kapcsán meg tudnak állapodni az öröklésben érdekeltek, és nincs törvényes akadálya az átadásnak, akkor az a hagyaték többi részétől függetlenül átadható.

Az autót a hagyatéki eljárás befejezése előtt is meg lehet hirdetni eladásra, sőt, akár az adásvételi szerződést is lehet kötni rá azzal a feltétellel, hogy a szerződés hatálybalépése a hagyaték (illetve a részhagyaték) átadásától függ.

Részhagyaték átadását nemcsak autó esetén lehet érdemes kérni, hanem ingatlan, nagyobb értékű vagyontárgy, vagy az elhunyt bankszámlája esetén is. Viszont fontos kiemelni, hogy erre csak akkor van a közjegyzőnek lehetősége, ha már eljutott hozzá a hagyatéki leltár és az adott vagyontárgyról is rendelkezésére állnak a szükséges adatok.