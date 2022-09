Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A rezsicsökkentés csökkentése sajnos bennünket is érint. Sajnos nem a legjobb szigetelésű a házunk, egy 1980-as években épült 170 négyzetméteres családi házról van szó, amit gázzal fűtünk, gázzal főzünk, a meleg víz is gázról ment eddig.

A téli hónapokban 500 köbméter gázt is elfogyasztottunk eddig, szóval bőven magasabb lesz a rezsink a korábbinál. A feleségem szerint át kellene állnunk villanyfűtésre, hűtő-fűtő klímára és napelemre, szigetelni is jó volna, de nincs ennyi pénzünk. Van valamennyi, de mindenre nem elég, 3 millió forint kellene még legalább. Én nem szeretnék emiatt hitelt felvenni, de ő azt mondja, vegyünk fel, és inkább fizessük annak a részletét, és ne a rezsit, mert így havi 100 ezerrel is több lehet a számla.

Mit gondol, a mostani gazdasági helyzetben megéri egy ilyen beruházás? Mennyire kockázatos most a hitel, ha jön a válság, munkanélküliség, infláció?

Levente

A Financiológus válasza:

Kedves Levente!

Az ön aggodalma érthető, valóban egyre több szakértő mondja, hogy recesszió közeleg, és ebben benne van az is, hogy a nehézségekkel küzdő cégek elbocsátanak embereket. Az infláció is magas, a hitelek kamata emelkedik, egyre drágább forráshoz jutni.

Ha nem is a legjobb ez az időszak a hitelfelvételre, a feleségének az ötlete nem elvetendő, különösen a mostani helyzetben. Azt nem írta, mennyi önerejük van, és pontosan milyen beruházásokra készülnek, de bármit is tesznek az ingatlan hőszigetelése, energetikai korszerűsítése érdekében, az biztosan nem lesz haszontalan, hosszútávon meg kell térüljön.

3 millió forint személyi hitelt jelenleg ötéves futamidővel a bankoknál 65-70 ezer forint körüli törlesztőrészlettel tudnának felvenni, önöknek azon kell elgondolkozni, ezt ki tudják-e gazdálkodni, csökkenhet-e ennyivel a rezsijük, ha már fűtési módra váltanak, kevesebb energiát használnak fel. Ezek a hitelek a futamidő végéig fix törlesztőrészletű konstrukciók, amiatt nem kell aggódnia, hogy emelkedni fog a részletük.

Az is elképzelhető, hogy lesznek még állami programok, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter néhány hete megemlítette, hogy a split klímákra terveznek valamilyen támogatást adni, de erről több konkrétum azóta nem jelent meg. Mivel nagyon közel van már a fűtési szezon kezdete, feltételezem, a felújítás elég sürgős, nem tudom, meg tudják-e várni a program indulását.

Munkanélküliség esetére lehet kötni úgynevezett törlesztési biztosítást vagy hitelfedezeti biztosítást a bankoknál, ezek a konstrukciók általában azt vállalják, hogy munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén hat hónapig állják a törlesztőrészleteket önök helyett. Haláleset, súlyos rokkantsággal járó baleset, betegség esetén pedig visszafizetik a banknak a teljes tartozást. Sajnos az ilyen biztosítások nem olcsók, a havi törlesztőrészlet 6-8 százaléka a díjuk. Tehát egy 70 ezer forintos törlesztőrészletű hitelnél 5 ezer forint körüli összeg lehet a biztosítás díja.

Hogy érdemes-e ilyen áron megkötni a biztosítást, az önöknek kell eldönteniük. Azon azért, kérem, gondolkozzék el, amikor mérlegel, hogy ha bármi baj történik önnel, akkor is nehézségekkel kell számolnia, ha nincs hitele, hiszen akkor a magasabb gázszámlát kell majd valamiből kigazdálkodni. A tartozást nem csak a bankok, de a közműcégek is behajtják előbb-utóbb.

Összegezve: sok a bizonytalanság és valóban drágák a hitelek, de az ingatlanok energetikai korszerűsítésére a mostani rezsiárak mellett mégis megérheti felvenni kölcsönt, mert megtérülhet a beruházás.

Ha Önnek is bármilyen pénzügyi kérdése, problémája akad, írjon nekünk bizalommal a [email protected] címre!

