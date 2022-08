Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A férjemmel három közös gyermekünk született, 16 éve vagyunk házasok, neki az előző kapcsolatából van egy felnőtt fia. A házasságunkba férjem hozott egy működő kávéházat. Ez az ő nevén fut azóta is, és ezen kívül minden, a már házasságunk során szerzett ingatlanokat, cégeket, autókat beleértve. Az összes banki átutalás is az ő bankszámlájáról fut, nekem ahhoz sincs közöm jogilag (nem vagyok sem tulajdonostárs, sem kedvezményezett).

Már többször felvetettem neki, hogy mi történik vajon akkor, ha vele valamilyen szerencsétlenség történne, ki mit örökölhet így, minden végrendelkezés hiányában, de a férjem nem szeret erről hallani, mert ez valamilyen társítás révén a halálát vetíti elő számára.

Valóban, mire számíthatok ilyen körülmények mellett? Mit és hogyan tudok örökölni tőle?

Válaszukat előre is köszönöm!

Anita

A Financiológus válasza:

Kedves Anita!

Megértem önt, hogy aggasztják ezek a kérdések, ha ugyanis a férje hirtelen elhalálozik, akkor ön és a gyermekei csak a hagyatéki tárgyalás után juthatnak hozzá az örökölt vagyontárgyakhoz, ami több hónapos procedúra lehet. Sajnos magam is találkoztam már olyan esettel, hogy a családfenntartó hirtelen elhunyt, és a feleség a gyerekekkel nem tudott hozzáférni a közös kasszához, baráti segítségből éltek addig, amíg hozzá nem jutottak az örökséghez.

Ha a férjének nincs végrendelete, akkor a Polgári törvénykönyv rendelkezései alapján osztják fel a vagyont a gyerekek és a túlélő házastárs között. A gyerekek egyenlő részben örökölnek, tehát mind a négy gyerek azonos arányban, emellett önt mint túlélő házastársat szintén megilleti egy gyerekrész, valamint holtig tartó haszonélvezet az örökhagyóval közös lakáson és az abban lévő használati tárgyakon. Praktikusan nézve tehát a kávézóból is és minden másból ön egyötöd részt örököl, ahogy a négy gyermek is.

Az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a házastárs által megörökölt haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető a leszármazók részéről, vagyis a közös lakásból önt a gyerekek nem tehetik ki, ha ön ehhez nem járul hozzá.

Sok családfő másképp áll hozzá ehhez a kérdéshez, mint az ön férje, nagyon sok levelet kaptam már, ami arról szólt, hogy szeretnék minél biztosabban lepapírozni az örökséget, hogy biztosan az örököljön, akinek a vagyont szánják. Ugyanakkor vannak az ön férjéhez hasonló gondolkozású emberek is, akik nem akarnak ezzel foglalkozni, túl korainak tartják a végrendelkezést, vagy pedig nem tudnak dönteni arról, hogy az egyes vagyontárgyakat – például a működő vállalkozást – kinek a kezében látnák szívesen a haláluk után.

Ugyanakkor úgy gondolom, azokat a minimális lépéseket megteheti egy családfő ilyen esetben is, amelyek a számára nem járnak kockázattal, és könnyen bármikor visszavonható, módosíthatók. Ha a férje nem szeretne végrendelkezni, vagy önt bevonni tulajdonostársként a vagyonba, akkor is megteheti, hogy gondoskodik önről és a közös gyerekeikről valamilyen formában halála esetén. A klasszikus módja ennek egy kockázati vagy vegyes életbiztosítás kötése lehet, amelynek ön vagy ön és a gyermekei a kedvezményezettjei. Ez a megtakarítás nem kerül be a hagyatékba, a pénzösszeg felvehető az eljárás lezárta előtt is.

Szintén nem része a hagyatéknak a pénztári (nyugdíjpénztár, egészségpénztár) megtakarítás, ha kedvezményezettet jelöl meg a pénztártag. Ehhez is hozzáférhetnek a kedvezményezettek a hagyatéki eljárás előtt, addig azonban nem. Sem a biztosítás, sem a pénztári megtakarítás nem érhető el a kedvezményezettek számára a biztosított, illetve a pénztártag halála előtt, ha csak azt ő maga ki nem veszi, és nekik nem adja.

A bankbetéteknél is meg lehet jelölni úgynevezett haláleseti kedvezményezettet, aki rendelkezhet a bankszámla fölött, ha annak tulajdonosa elhalálozik. Amíg azonban ez nem történt meg, nem fér hozzá a számlához, az egyenleget sem tudja lekérdezni. Javaslom, hogy ha önnek van saját bankszámlája, beszéljen a férjével, hogy közösen adják meg egymást haláleseti kedvezményezettként a banknál, akkor legalább a számla fölött tudnak majd rendelkezni, ha bekövetkezik a legrosszabb.