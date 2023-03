Számos tényező járult hozzá ahhoz, hogy a fintech szektorban gyengén alakult a tavalyi év a computerworld.hu szerint. A koronavírus-járvány következményeként megjelentek a felborult nemzetközi ellátási láncok hatásai, majd az orosz-ukrán háború gazdasági és politikai hatásai következtek.

Óvatosabb befektetők

A magas inflációval és magas kamatokkal a befektetők is óvatosabbá váltak. Korábban milliárdokat adtak olyan fintech cégeknek, amelyeknek volt egy szép víziójuk, de teljesen veszteségesen működtek. A piac jelentős része először termékfejlesztésre és terjeszkedésre költött, majd csak később gondolt a profitra. Ennek a gondatlan hozzáállásnak lett vége tavaly, és újra előtérbe került a túlélés és a nyereségesség.

Hasonlóságok és eltérések 20 év után

A fintech szektor utóbbi néhány éve kísértetiesen hasonlít a dotcom lufi időszakára. Az ezredforduló környékén túlértékelt internetes cégekbe öntötték a pénzt az emberek. Pénzbőség, alacsony kamatok, kedvező adózási feltételek és a média hype mind megágyaztak a lufi felfújódásának. Rengeteg cégnek indokolatlanul magas lett az értéke, a piramisjáték véget ért: kipukkadt a dotcom lufi.

A hasonlóságok tehát adottak az egykori internetes és a mai fintech cégek között, ugyanakkor lényeges eltérés, hogy most csak kis számban jelentek meg értéktelen cégek, amelyek teljesítmény nélkül akarták meglovagolni az újabb technológiai befektetési hullámot, és nem alakultak ki annyira extrém értékeltségek, mint 20 évvel korábban.

Fény az alagút végén

A kihívások ellenére kezd magára találni a fintech szektor. Az igazán értékteremtő cégek ugyanis a válságos időszakokat is képesek túlélni. Gondoljunk csak az Adobe-ra, az Amazonra, az eBay-re vagy az IBM-re: mind új magasságokat tudtak elérni a dotcom lufi után is.

Ugyanígy léteznek fintechcégek, amelyek már most is jó úton haladnak, tavaly rengetegen kezdtek el profitot termelni. A neobankok közül érdemes megemlíteni a Nubankot Brazíliából és a Starling Bankot Nagy-Britanniából. A nemzetközi utalásokra szakosodott Wise is folyamatosan javítja pénzügyi mutatóit. Továbbá a kis- és középvállalatoknak hitelező Funding Circle, valamint a lakossági BNPL-hiteleket nyújtó Zilch is pluszban van, ezt a teljesítményt sokan megirigyelhetik.

Mit hoz az idei év?

Idén vélhetően folytatódik a piac tavaly megkezdődött tisztulása. Várhatóan ez további csődökkel, de több felvásárlással és összeolvadással is járhat. Eddig főleg a neobanki szektorban volt erős a konszolidáció és ez a készpénzben bővelkedő hagyományos bankok belépésével tovább fokozódhat.

Termékfejlesztési szempontból nagy igény várható a vállalati és lakossági pénzkezelési megoldásokra - akár appokon belüli kiegészítő funkciókra, akár teljeskörű szolgáltatásokra. A hitelmegoldások körében is nagy mozgás várható a dráguló termékek és a nehezebbé váló törlesztés miatt. A kriptoszektor pedig a tavalyi botrányok hatására jelentős mértékben átalakulhat.

A szabályozásnak is óriási szerepe lesz az egész szektorra nézve. Többek között a neobankok pénzmosás elleni - eddig igen gyenge - védekezése, a kriptoszektorban elburjánzott csalások, valamint a BNPL-szolgáltatók és az adósságspirálok potenciális kapcsolata is terítéken lehet.