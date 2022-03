A statisztika szerint a nemzetgazdaságban a havi bruttó átlagkeresetek 13,7 százalékkal nőttek 2022 januárjában, az egy évvel korábbihoz képest. Ez növekedés már az év eleji fizetés emelésekhez köthető. A fizikai dolgozók körében 14,5 százalék volt az emelkedés, nyilván jelentős részben a minimálbérek növekedése révén, hiszen ezt a kört érintette leginkább.

A boltos eladók körében 15,3 százalékos volt januárban az egy évvel korábbihoz képest a havi bruttó keresetek emelkedése - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A csekélyke különbség a nemzetgazdaság előbbi átlagához képest nem sokat változtatott a boltos eladók bérlemaradásán, akár az éves átlagokat, akár a januári változásokat nézve. 2021 januárjában és 2022 elején is 18 ezer forint felett volt ez a különbség néhány száz forinttal.

A boltos fizetések év közben hullámoznak, végül a boltos piachoz is igazodnak, ahol a január a legkisebb, a december pedig a legnagyobb árbevételt ígérő hónap. A bért pedig az árbevételből fizetik a boltosok, így mindez nem a véletlen műve, amiben a forgalomhoz igazodó mozgó bérrésznek is elég sok köze van. Azért az emelésekről év elején kell dönteni, akkor is, ha az üzleti év fordulónapja egyes boltosoknál később van. A visszaköszönő munkaerőhiányban ez elkerülhetetlen.

Nem véletlen az sem, hogy a nagy karácsonyi roham révén egyes boltokban a 2021-es decemberi kerestek nagyobbak voltak a 2022-es januárinál.

Jelentősebb béremelések kerekedtek ki végül a boltok többségénél, a százalékos arányt nézve pedig nagyot ugrott a híradástechnikai boltos eladók keresete, de a turkálók és trafikok eladói sem panaszkodhatnak a negyedével vastagabb borítékokra.

Boltos bérek 2019 2020 2021 2022 január boltok összesen 250 525 274 916 294 089 321 105 nemzetgazdaság 270 051 293 774 315 400 339 414 havi bruttó átlagkereset, éves átlag Forrás: KSH

A boltos toplista elején megkapaszkodtak a játékboltok is, előbbre tört a híradástechnikai boltos kör (ez feltehetően összefügg webforgalmukkal is). Lejjebb csúsztak viszont az élelmiszerboltok. A ruházati boltok nem tudnak feljebb kapaszkodni a bérekben, piacuk sem a régi egyébként. A bérsor vége alig változott, ahol a ruhás piac eladója keresi a legkevesebbet.

A bérolló 2022 januárban a boltos eladók körében 132 ezer forint volt, 11 ezer forinttal több, mint korábban.