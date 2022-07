A kata és rezsitámogatás átalakítása érdemben visszafoghatják a fogyasztás növekedését az idén, melynek volumene százmilliárdos nagyságrenddel alacsonyabb lehet. Az erős évkezdés miatt ugyanakkor az idei év egészében még így is közel 7-8 százalékkal nőhet a háztartások fogyasztása - mondta a Növekedés.hu-nak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Véleménye szerint jövőre hosszú évek óta nem látott, igencsak visszafogott ütemű növekedés lehet a fogyasztásban.

Jó esetben 1-2 százalék, rosszabb esetben stagnálás körüli állapot várható.

2022 második felére, de még inkább a jövő évre a lakosság nagy része már felélheti a szabad megtakarításait. Ezt követően visszafoghatják a háztartások a fogyasztásukat. A legnagyobb kockázat az infláció, a kamatkörnyezet és az energiaválság alakulása - tette hozzá.

Az első negyedév után a második negyedév kiskereskedelmi statisztikák is biztatók, miközben a vendéglátás és turizmus területe is egyértelműen javulást mutat az emelkedő infláció ellenére, mondta az elemző. Ezek alapján könnyen lehet, hogy a tavalyi alacsony bázis mellett még a második negyedévben is kétszámjegyű bővülést láthatunk a fogyasztásban – mutatott rá Virovácz.

2022 második féléve már sokkal több kérdőjelet tartogat. A tovább erősödő infláció, az emelkedő kamatkörnyezet, az adóemelések és a rezsicsökkentés átalakítása mind a fogyasztás bővülésének ellenében hat. A legnagyobb esélyt a fogyasztás éves alapú zsugorodására az idei utolsó negyedévben és a jövő év első negyedévében látja Virovácz Péter.

Az infláció a legnagyobb mumus

Jövőre a legnagyobb kérdőjelet az infláció, a kamatkörnyezet és az energiaválság, illetve az ezzel összefüggő lakosságot érintő árváltozások jelentik.Hosszú évek óta nem látott, igencsak visszafogott ütemű növekedés következhet a fogyasztásban jövőre. Jó esetben 1-2 százalék, rosszabb esetben stagnálás körüli állapot várható. A jó hír, hogy mindez végre segíthet helyre billenteni a kereslet és kínálat egyensúlyát, ami a koronavírusból való gazdasági kilábalás óta bomlott meg erőteljesen.