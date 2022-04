A MEKH folyamatosan figyelemmel kíséri az Európába irányuló földgáz-szállításokkal kapcsolatos fejleményeket; Magyarországra továbbra is a megszokott rendben érkezik földgáz - olvasható a hivatal sajtóközleményében. A hazai tárolókban jelenleg 1,24 milliárd köbméter földgáz van.

A MEKH jelzése szerint az ország földgázzal való ellátása zavartalan, az energetikai nyersanyag a szokásos üzletmenetnek megfelelően, több irányból is érkezik. A határkeresztező vezetékek a teljes kapacitásukkal rendelkezésre állnak, Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tudunk földgázt importálni. Az érvényben lévő gázszerződések teljesítése folyamatos - írták, hozzátéve, hogy ellátási zavarról nem érkezett információ az iparági szereplők részéről.

A MEKH szerint a hazai földgázellátás biztonságát "jelenleg teljes mértékben garantálják a megkötött hosszú távú kereskedelmi szerződések", a folyamatos ellátáshoz ezen túl pedig rendelkezésre állnak a tárolói készletek, belföldön kitermelt gázmennyiségek, a horvátországi LNG-forrás, illetve nyugatról érkező szállítások is.

Az FGSZ hivatalos adatközlése szerint jelenleg biztosan érkezik nem orosz forrású földgáz is Magyarországra.

A képen az látszik, hogy Drávaszerdahelyen át óránként mintegy 185 köbméter gáz érkezik az országba. Ez a betáplálási forrás horvát, ami vagy az Adria vezetéken érkező, vagy a Krk-i LNG-terminálból származó gázt szállít. Ez a két pont biztosan nem orosz gázt tölt a hálózatba.

A kiskundorozsmai, Szerbiából érkező gáz (430 köbméter óránként) viszont biztosan orosz, ahogyan a balassagyarmati szlovák konnektoron érkező (215 köbméter óránként) is. A Mosonmagyaróváron keresztül belépő HAG-vezeték Ausztria felől érkező (490 köbméter óránként) gázmennyiségről molekula-szinten nehéz megmondani, hogy milyen forrású, lehet orosz is, más is - attól függően, hogy az EU-s gázhálózatban éppen milyen betápok hogyan érvényesülnek.

Az biztos, hogy a beregi, Ukrajna felől bekötött vezeték, melyen szintén orosz gáz érkezhetne, nem szállít Magyarországra földgázt.

Plusz 300 millió köbméter tartalék

Áprilisban elindult a felkészülés a következő fűtési szezonra - közölte a MEKH. Az egyetemes szolgáltató (vagyis az MVM) számára kötelezően előírt 1,87 milliárd köbméter földgáz betárolása is. A jogszabályok alapján 1,2 milliárd köbméterre emelkedik a biztonsági földgázkészlet mennyisége is: azaz a jelenleg rendelkezésre álló 900 millió köbméter mellé további 300 millió köbméter földgáz betárolása lesz kötelező október 1-ig.

A hazai tárolókban jelenleg 1,24 milliárd m3 földgáz van, ami 19,64 százalékos töltöttséget jelent.