Az oroszok a magyar gáztarifa kiszámításánál mindig a Ttf-nek nevezett holland gáztőzsde két hónappal korábbi átlagárát tekintik irányadónak. Eszerint, míg márciusban az állami MVM ezer köbméterenként átlagosan 903 eurót fizethetett az oroszoknak a földgázért, addig januárban a Ttf 833 eurós átlagot mutatott a Népszava számításai szerint.

Márciusban a Ttf – nem függetlenül az Ukrajna ellen akkor indított orosz támadástól - minden korábbit meghaladó, 1275 eurós rekordot ért el, aminél a szintén márciusi orosz árunk közel 30 százalékkal alacsonyabb.

Az oroszok a nagy és gyors áremelkedéseket, illetve -eséseket ellapítva, időben elhúzva teljes egészében érvényesítik.

Azok a politikusi nyilatkozatok, miszerint az orosz árunk a tőzsdei ár töredékére rúgna minden alapot nélkülöz a lap szerint. Igaz, Orbán Viktor áprilisi nemzetközi sajtótájékoztatóján az orosz gázárkérdés helyett már azt nevezte fontosnak, hogy megkapjuk az orosz fűtőanyagot.

Az elmúlt másfél év brutális európai gázáremelkedésének arányait jól jellemzi, hogy a Covid-válság mélypontján, 2020 áprilisa és októbere között úgy az irányadó Ttf-tőzsde, mint orosz árunk, ezer köbméterenként még száz eurót se ért el. A tőzsdei árak megtöbbszöröződéséért a kormánypropaganda előszeretettel „Brüsszel klímavédelmi intézkedéseit” hibáztatja. Ugyanakkor szakértők ezt cáfolva nemrég kimutatták, hogy az árak elfutása alapvetően nem az EU, hanem a gázszállításait mesterségesen visszafogó Moszkva felelőssége.

Ezért az ezermilliárdos számla



A két hónapos elcsúsztatás módszerével Magyarország orosz gáztarifája lényegében további négy hónapra viszonylag nagy pontossággal becsülhető. A Ttf egy februári enyhülés és a márciusi kiugrás után ezer köbméterenként ezer és 900 euró között állt be. Április és július között tehát minden valószínűség szerint ezek a tételek vonatkoznak a magyar gáztarifára. Ez azért rendkívül nyugtalanító, mert a hazai gáztárolókat most kell télire feltölteni. Mivel a „rezsicsökkentés” miatt ennek többletköltségét nem terhelik a lakosságra, a betárolást végző, állami MVM csak idén több mint ezermilliárdos – bizonyos, egybevágó becslések szerint több ezermilliárdos – költségvetési támogatásra szorul.

Ennek is tudható be, hogy a kormány most pánikszerűen eltiltotta az önkormányzatokat és az eddig jogosult vállalkozások túlnyomó többségét az alacsony hatósági energiatarifa alkalmazásától.