Szélsőséges ingadozás jellemezte a hazai és nemzetközi földgázár-jegyzéseket 2022 végén - idézi a Népszava a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleményét. A hazai gáztőzsde a megawattóránként 90 eurós szintről indulva 70 és 179 eurón is járt, újabb árcsúcsokat is megdöntve. Ütemes növekedés után a hónap második felére a nemzetközi árak is rekordszintre szöktek, végül azonban a hónap eleji szint alá kerültek.

Az árkiugrást a hideg, a kínálati szűkösség, a szélcsend, néhány atomerőmű kiesése, valamint a politikai bizonytalanságok okozták. Az év végén az enyhébb időjárás miatt csökkent az árnyomás. Mivel decemberben az európai tarifák átmenetileg meghaladták az ázsiaiakat, a cseppfolyós földgázzal teli tankhajók az öreg kontinens felé vették az irányt, ami hűtötte a piacot.

Bár a hatóság az európai gázkészlet-szintet kárhoztatja, a hazait pedig dicséri, a Gas Infrastructure Europe nevű uniós áradatbázis szerint az európai készletszint már decemberben is meghaladta a hazait: előbbi 60, utóbbi 57 százalékon állt és azóta Magyarország lemaradása még tovább nőtt.