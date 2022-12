Ennél is meglepőbb, hogy Mészáros Lőrinc vagyona akkora mértékben csökkent, hogy egy meglepetésmilliárdos is ért fel a képzeletbeli dobogó második fokára. Nagyot kaszálhattak az elmúlt évben az építőiparban és az ingatlanfejlesztésben érdekeltek, kifizetődő volt az is, ha valaki hajlandó volt innovációra költeni, és ez az első év, hogy egy magyar startup huszonéves alapítója is felkerült a listára – írja a Forbes.

A Forbes januári lapszámában 30 oldalon keresztül mutatják be az ország 50 leggazdagabb emberét. Az elmúlt években egyre csökkent a különbség Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor vagyona között, idén ismét az OTP-vezér került az élre, amire utoljára 2017-ben volt példa. A lap becslése alapján több mint 70 milliárddal növelte vagyonát az elmúlt egy évben, ezzel a Forbes milliárdoslistájának történetében ő az első, aki átlépte az 500 milliárdos határt. A növekedés motorja a Bonafarm csoport volt, ami számításaink szerint 20 százalékkal növelte értékét egy év alatt. Csányi Sándor becsült vagyona 541,6 milliárd forint.

Már három dollármilliárdosa van Magyarországnak

Életében először végzett a második helyen Felcsuti Zsolt 468,6 milliárd forintra becsült vagyonával, idén ő is debütál mint dollármilliárdos, miután az amerikai Forbes szerkesztősége elfogadta a hazai lap vagyonbecslését. Ezzel Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor mellett ő a harmadik, aki a globális gazdaglistán Magyarország neve alatt szerepel.

A harmadik helyre lecsúszó Mészáros Lőrinc vagyonának csökkenésében jelentős szerepe van annak, hogy igencsak nagy a tőzsdei kitettsége, tavalyi vagyonának mintegy negyedét ez tette ki. Az Opus-papírok ára 42,2 százalékos esésben volt 2022. január 1-jéhez képest, ami nyomot hagyott a felcsúti milliárdos javain is. Tőzsdei vagyona a részvényárfolyam aktuális állapotától függően durván 50–55 milliárddal ér kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. A miniszterelnök földijének becsült vagyona 436,5 milliárd forint.

A top 10 további helyezettjei: