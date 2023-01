Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a piacok egyik érdekessége, hogy az olajpiacon kinyílt a Brent és az Urals típusok közti árrés, miután egyre kevesebben akarnak orosz olajat vásárolni, ráadásul szankciók is vonatkoznak rá. Ez pedig egyelőre kedvező Magyarország számára, mivel jóval olcsóbban vesszük az olajat. Ez egyrészt a folyó fizetési mérleg javulásában jelentkezik, másrészt a Mol a különbözet nagy részét különadó formájában befizeti a költségvetésbe.

Gázár

Ami a gázárat illeti: az elmúlt hetek-hónapok árzuhanása igen kedvező trend, ebben azért az időjárásnak is szerepe van. Visszaesett a fogyasztás, a tárolók szokatlanul nagy mértékben vannak feltöltve Európában, így ha tél végére sem esik vissza a szokásos szintre a töltöttség, akkor megoldott a jövő téli ellátás.

Alapforgatókönyv szerint 75-100 eurós árat vár Török Lajos, kedvező esetben 50-70 lehet a sáv, és nagyon kis esélye van a kedvezőtlen forgatókönyvnek valamilyen rendkívüli kedvezőtlen hatás miatt, amikor 100 euró fölötti ár is lehet, de úgy gondolja, hogy a tavalyi pánikot magunk mögött tudhatjuk.

Makrogazdaság

Ami a makrogazdasági helyzetet illeti: Magyarországon idén fél százalékos gazdasági növekedés az elemző szerint már pozitívum lehetne, de nem zárható ki recesszió sem. A belső fogyasztás visszaesik az infláció miatt, a beruházásokat a magas hitelek fogják vissza. Szűk a munkaerőpiac, és van még bizonytalanság az EU források körül. Érdemi inflációmérséklődést az elemző csak 2024-re vár.

Fontos kérdés a költségvetési hiány, a folyó fizetési mérleg hiánya is, a helyzet messze a legrosszabb a régióban, ezeket rendbe kellene hozni (a fizetési mérlegben önmagában nagy pozitívum az alacsonyabb gázár). A bankok kevésbé aktívak az állampapír vásárlásban, kisebb a betéti állományuk, a lakossági vásárlás is limitált, fontosabbak lesznek a külső források.

Az állampapír hozamgörbék most szépek, a rendkívül magas hosszú hozamok lejjebb jöttek: óriási külföldi vásárlások jelentek meg, tetszik nekik a magas hozam. A befektetői hangulat összességében javult az utóbbi időben. A jegybanki alapkamat idén 11, jövőre 6 százalék lehet. A forint idén erősödik az év első felében, aztán lehet újra lassabb gyengülés.

Európa, USA

Az Európai Központi Bank (EKB) folytatja a monetáris szigorítást: indul a mennyiségi szigorítás, vagyis a korábbi eszközvásárlási programok során vásárolt állampapírok visszaengedése a piacra. Az EKB vélhetően inkább német kötvényeket fog eladni, azt korlátlanul felveszi a piac, az olasz és spanyol papírokat tartja, hogy ne szaladjon fel a hozamuk. Még az is lehet hogy ezekből vesz, és közben a német és holland papírokból többet ad el.

Az eurózóna alapkamatában az elemző 3,5-4 százalékos tetőzést vár.

Az USA esetében javuló helyzetről beszélhetünk, ennek megfelelően lassíthatja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a kamatemelési ciklust. A piac nem vár nagy emelést, a Fed azonban még ezt kommunikálja.

Török Lajos a Fednek hisz inkább, a magyarázat pedig az, hogy az inflációban nagy a munkabérnövekedés felhajtó hatása, a jegybank szeretné megtörni a munkabér szárnyalását. Mindeközben nagy az amerikai adósság, nagy a finanszírozási igény, kérdés, meddig veszi fel a világ korlátlanul az amerikai kötvényeket, kétségkívül ezekben volt eddig a legnagyobb a bizalom.

Befektetési lehetőségek

A nagy kamatemelkedés kedvező lehetőségeket teremtett itthon: végre lehet magas kamatú állampapírt kapni, érdemes ezekből venni, dollárkötvényt is kibocsátottak, ez is vonzó. Emellett érdemes lehet már 40 százalékban részvényt tartani, elsősorban külföldieket, főleg amerikai osztalékrészvényeket.

Emellett India biztató, jó célpont, tavaly 6,8 idén 6,1 százalék lehet a növekedés, nő a munkaképes korú lakosság ugyanakkor nem extrém már a születésszám, azaz optimális a demográfia. Az ország stabil, hosszú távú növekedés elé néz, vonzók lehetnek az indiai részvények.

BÉT

A pesti tőzsdén nehéz a helyzet, az elemző nem biztos benne, hogy a különdadók kivezetésre kerülnek idén, ugyanakkor azoknak a cégek, melyeknek orosz leányuk van, be vannak szorulva: sem eladni nem lehet őket, sem pénzt kihozni. A Mol helyzete jobb, a negatívum a Slovnaft lesz, mivel nem lehet majd az orosz olajból finomított dízelt exportálni, lehet, hogy több Brentet kell venni. A finomítói marzsok az elemző várakozásai szerint még jók lesznek idén a Mol számára.

A Richter esetében továbbra is a Vraylar a húzóerő, de hát decemberben váratlanul megcsapták a gyógyszeripart is a különadóval, így nem lehet elemezni, teljes bizonytalanság állt elő.

Devizák, arany

Buró Szilárd, az Equilor pénzügyi innovációs vezetője szerint folytatódhat a forint hetek óta tartó erősödése, komoly megnyugvást hozott az uniós megegyezés, segít a jó piaci hangulat is, a fő hajtóerő pedig a magas forintkamat. Ugyanakkor évtizedek óta fennáll egy gyengülő trend, ennek a lassabb, évi 3-5 százalékos üteme visszatérhet a későbbiekben.

Az euró/dollár keresztárfolyamban trendforduló van, a dollár emelkedő trendje véget ért, megvolt a tető, folytatódhat az euró lendülete, már 1,20-as célárszint is van. Izgalmas a svájci frank, mint menekülőeszköz, de most nincs ok a menekülésre, alább is hagyott a frank lendülete, bár még így is meglehetősen erős. 7 év után végre pozitívba fordult a svájci kamat, ugyanakkor minimális az infláció Svájcban, ami ilyen erős valutánál nem csoda. A svájci frank gyengülése folytatódhat.

Ami az aranyat illeti: sok jegybank vásárolt, nőnek az aranytartalékok, elérték a 70-es évek szintjét. Az ár tavaly emelkedni kezdett, ugyanakkor nem ment csúcsra, de az elemző szerint nem kizárt, hogy erre a közeljövőben sor kerül.