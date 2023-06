Hétfőn alulmúlta a forint árfolyama az eurónkénti 370-es értéket, ezzel immár harmadszor teszteli ezt a nagyon fontos szintet. A hazai deviza erősödése ma is folytatódott: 368 közelébe süllyedt az euró jegyzése. Ezzel azonban még nem távolodott el annyira a 370-es szintről, hogy a döntő fontosságú szint áttöréséről beszélhessünk, és májusban is ez volt a legerősebb forintérték, mielőtt hirtelen megszakadt volna az erősödés.

Euró/forint, 3 hónap Kép: stooq.com

A következő napok árfolyamalakulása döntő lesz, mivel ha folytatódik az erősödés, akkor egyre nagyobb a valószínűsége, hogy megvalósul az áttörés.

Lehet persze, hogy ezen a szinten tölt pár napot, és utána újra visszatér 370 fölé. Mint azt korábbi elemzésünkben hangsúlyoztuk, a 370-es szint rendkívül fontos lett azáltal, hogy közel két évig ez volt a leggyengébb forintérték a járvány időszakában.

Most az árfolyam harmadszor próbálkozik április óta az áttörésével, a következő napokban eldőlhet, hogy ez most sikerül-e. Ha nem, még mindig nincs baj az erősödő trend szempontjából: a technikai elemzés szabályai szerint ha egy szint háromszori tesztelése után negyedszerre történik meg az áttörés, akkor rendszerint a legerősebb: számításaink szerint ebben az esetben akár az eurónkénti 345-ös értéket is célba vehetné az árfolyam.