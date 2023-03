Szerda reggel a forint euróhoz képesti árfolyama 380 alá került, először azóta, hogy a hirtelen előtörő, de sikeresen megoldott bankválságok megszakították a korábbi erősödő trendet. Az általános piaci megnyugváson túl komoly szerepet kaphatott ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) erős üzenete is.

A bizalom helyreállítása

A keddi kamatdöntő ülésen az MNB nem változtatott a monetáris kondíciókon, sőt, Virág Barnabás alelnök hangsúlyozta, hogy egyelőre tartósan indokolt a 18 százalékos kamat az egynapos betéti eszköz esetében, amely az effektív jegybanki kamat szerepét tölti be, miközben az alapkamat 13 százalékos szintje sem mondható alacsonynak.

Önmagában, ha betonbiztos árfolyam lenne, mint a bolgár leva esetében, talán alacsonyabb kamatszint is elegendő lenne az inflációcsökkentéshez. Az elmúlt évek tartós forintgyengülése után azonban, amely tavaly lényegében összeomlásba csapott át, az árfolyam stabilitását nem könnyű megteremteni, ahhoz szükség van a magas kamatra egészen addig, amíg helyre nem áll tartósan a forintba vetett bizalom.

Hatás az energiaárakra

A forint stabilitása, konkrétan az a cél, hogy ne gyengüljön tovább, sőt, inkább dolgozza le a tavalyi veszteséget, fontos szerepet kap abban, hogy az infláció csökkenjen. A gyengébb hazai valuta általában is drágítja az importot, így árnövelő hatású, ennek mértéke azonban attól függ, mekkora az import szerepe.

A jelenlegi infláció egyik legfőbb hajtóereje a tavalyi energiaár-robbanás volt, elsősorban a földgáz esetében. Az ár euróban mostanra nagyjából visszatért a korábbi években megszokott szint duplájára, miközben tavaly ennek többszöröse volt, ugyanakkor a forint árfolyama most jóval gyengébb, a gáz pedig túlnyomórészt importból érkezik, így az itthoni ár kialakulásában döntő szerepe van a forintárfolyamnak.

Inflációs várakozások, lélektani hatás

Ez már önmagában is indokolja az erősebb forintárfolyamot, de az inflációs várakozásokban is nagy szerepet kap a nemzeti valuta állapota, mivel ha gyengül, az esetleges áremelések eldöntésekor gyakran hivatkoznak erre, függetlenül attól, mekkora az import szerepe az adott termék vagy szolgáltatás esetében.

Fontos szerepet kapott

Mindezt felismerve a jegybank monetáris politikájában fontos prioritást kapott az árfolyam, és a keddi kamatdöntés és annak indoklása ezt jócskán megerősítette. A bankpánikok néhány hete alatt jól látszott, hogy ha felfordulás, elbizonytalanodás jelentkezik a fejlett világ pénzügyi rendszerében, akkor az évek óta gyengülő forint elsőként omlik össze. Ahhoz, hogy erre ne kerüljön sor, a bizalom megerősítésére van szükség, arra, hogy

ne viselkedjen gyengébben a magyar fizetőeszköz, mint a megmaradt néhány önálló uniós valuta térségünkben: a cseh korona, a lengyel zloty vagy a román lej."

A jegybank közleménye többször is említi a pénzpiaci illetve devizapiaci stabilitást, ami jelzi, milyen fontos prioritás, hogy a forint árfolyamában már egyre kevésbé következhessenek be hirtelen visszaesések, és ezt a cél vélhetően egészen addig hangsúlyos lesz, amíg az infláció vissza nem tér a jegybanki toleranciasávba.

Erősödhet

Mindezek alapján nőtt az esélye annak, hogy a forintárfolyam stabil lesz, sőt, akár vissza is térhet a tavaly év végén indult erősödő trendbe.

Forint árfolyama az euróhoz képest, egy év. Kép: stooq.com

Technikai értelemben ez akkor következik be, ha új lokális csúcsot ér el a forint (vagyis az euró mélypontot a forinthoz képest), ez 370-es árfolyamnál következne be, amitől nem is vagyunk nagyon messze: a bankpánikok okozta gyengülés több mint kétharmadát már sikerült ledolgozni.