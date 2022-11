Minden tőlünk telhetőt megteszünk, biztos, hogy nem rajtunk fog múlni a megállapodás az EU-val mondta Szííjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a France24-nak adot tinterjújában. A France24 hírcsatorna annak kapcsán készített hosszabb interjút a magyar külügyminiszterrel, hogy végső szakszába léptek az uniós forrásokról szóló tárgyalások a felek között.

A kommentátor az interjút felvezető szövegében úgy fogalmazott, hogy mintegy 13 milliárd eurónyi, Magyarországnak szánt pénz forog kockán. Ezt addig blokkolja Brüsszel, amíg nem lát elmozdulást a magyarországi jogállamisági kérdésekben – erről is beszélt Szíjjártó Péter. A külügyminiszter Facebook oldalán is megosztott videóban azt hangsúlyozta, hogy "nem először vagyunk ilyen helyzetben Brüsszellel. Azokban az időkben, amikor Barroso úr volt az Európai Bizottság elnöke, az eljárás nagyon igazságos volt, ugyanis jogi alapon állt", majd hozzátette: "most nem ez a helyzet".