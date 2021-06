A héten szavazhat a parlament arról, hogy megépüljön Budapesten a Fudan Egyetem, ugyanis az erről törvényjavaslatot nem vették le a napirendről. Mint ismert a magyar kormány 500 milliárdos hitelt tervez felvenni Kínától, hogy a projekt megvalósulhasson, valamint közel 100 milliárd forint támogatást is biztosít a beruházásra, amelyet kínai építőipari cégek végezhetnének el. A tervet sokan kritizálták, így Budapest ellenzéki főpolgármestere, Karácsony Gergely és a helyet adó IX. kerület vezetője, Baranyi Krisztina is. Orbán Viktor miniszterelnök (aki maga is tárgyalt a budapesti campuszról), valamint Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is jelezték, hogy a kormány nincs ellenére egy budapesti népszavazásnak, az ellenzéki pártok és civilszervezetek konzultációt szerveztek a kérdésről.

A közölt eredmények alapján a június 4. és 13. között lebonyolított kérdőívezés szerint gyakorlatilag nincs olyan budapesti, aki a jelenlegi formájában támogatná a beruházást és az egyetem itteni központjának létrehozását.

96,92 százalék nem ért egyet a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának létrehozásával

94,38 százalék nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy "egyetért-e azzal, hogy a Diákváros ne az eredeti tervek szerint és helyszínen épüljön meg?",

99,18 százalék nem támogatja, hogy a magyar állam hitelt vegyen fel vagy költségvetési forrást biztosítson a kínai Fudan Egyetem budapesti központjának megépítésére

98,74 százalék nem ért egyet azzal, hogy Magyarországon olyan egyetem működjön közpénzből, amely nem nyújt ingyenképzést magyar diákoknak.

Karácsony Gergely ennek fényében azt mondta, hogy "Budapesten nincsen semmilyen érdemi támogatottsága annak a beruházásnak, amelyet a Fidesz akar rákényszeríteni Budapestre, a IX. kerületre és az országra" - írja az Index. Idézik, hogy a főpolgármester arról is beszélt, hogy míg Gulyás Gergely miniszter arról beszél, hogy a projekt nincs olyan szakaszban, hogy arról érdemben véleményt lehessen nyilvánítani, addig a parlamentben holnap meg fogják szavazni az előkészületek megtételét jelentő törvényeket. Így a politikus - aki az ellenzéki miniszterelnökjelöltség egyik aspiránsa - szerint a fideszes politikusoknak nemmel kell szavazniuk, ha már a miniszterelnök is azt mondta korábban, hogy "Budapesten semmi nem épül meg, amit a budapestiek nem szeretnének".

Ha a Diákváros (állami tulajdonú) területeit átadják a Fudannak, akkor azzal megalapoznak egy olyan későbbi helyzetet, ahol már nem lesz mit tenni – mondta Baranyi Krisztina, hozzátéve, hogy a Fudan Alapítványnak átadni tervezett vagyonelemek elvesztenék közpénzjellegüket.

Bár az elég valószínű, hogy a konzultáción inkább az ellenzéki pártok szimpatizánsai vettek részt, más, a fővárosi lakosságra nézve reprezentatív kutatások is 90 százalék körüli elutasítottságot mutatnak az egyetemmel szemben. Az Opinio Intézet legutóbbi felmérése alapján a Diákváros és a Fudan közti választást felvető kérdésre a kutatás résztvevőinek nagy többsége, 91 százalék válaszolta, hogy a magyar diákokat kiszolgáló intézményt kell előtérbe helyezni a kínai egyetemmel szemben