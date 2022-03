Az egész országban hiányzik a csapadék a talajból, a szerdai eső sok helyen csak harmatszintű volt, de ahol több esett, akár 10 milliméter is, ott sem javított érdemben a helyzeten – mondta a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa.

A kijuttatott műtrágya bemosódásához is kellene a csapadék, anélkül ugyanis a tápanyagpótlásra kijuttatott szer nagy részét elfújja a szél. Problémát jelent a szárazság a tavaszi vetések előtti talajelőkészítésnél is.

A műtrágyával kapcsolatban Csősz Tibor elmondta, hogy amire szükség volt, azt be tudták szerezni a termelők, nem jött információ piaci hiányról. A kukorica és a napraforgó szempontjából nagyobb jelentősége van az időjárásnak, mint a műtrágyának, ugyanakkor esetükben kérdéses lehet a szükséges mennyiség kijuttatása.

A gabonatermelők beszámolói szerint az exportbejelentési kötelezettség bevezetése hatott a belpiaci árakra is: azóta például 20 ezer forinttal kevesebbet ajánlanak a kukorica tonnájáért, így az ár 115 ezer forint körül van most. Csősz Tibor szerint az exportbejelentési kötelezettség előírása úgy is hatott a piacra, hogy a vevők nem mernek árakat ajánlani az új termésre. Több megyéből jött olyan visszajelzés, hogy leállt a kereskedés.

Az exportkorlátozás csak az orosz–ukrán háború miatti extrém áremelkedést gátolta, az emelkedő trend maradt a gabonapiacon. A MOSZ-hoz érkezett információkból az derül ki, hogy a február 14-ei, tonnánkénti 110 ezer forintos legmagasabb étkezési búzaár után március 11-én már 130 ezer forint volt az árcsúcs, míg kukoricánál 96 ezerről 120 ezerre nőtt a legmagasabb ár.