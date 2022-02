2022 januárjának közepén Magyarországon az étkezési búza tonnájának termelői ára 98,9 ezer forint volt, a takarmánykukoricáért 87,7 ezer forintot adta tonnánként. Előbbi 47, utóbbi pedig 44 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet - írja az Agroinform.hu.

A jelentős áremelkedés számos világpiaci okra vezethető vissza: 2020 őszén kevesebb termést tudtak betakarítani, a bizonytalanságot pedig tovább növelték a járványt kísérő logisztikai problémák. Ezt követően Oroszország és Ukrajna, a világ két jelentős gabonaexportőr országa között fokozatosan élesedett a konfliktus.

A gabonaimportőr országok a bizonytalansági tényezők hatására erőteljes tartalékolásba kezdtek, Kína is jelentőset növelte importját. Emellett a kukorica árát tovább emelte az energiahordozók árának megugrása is, mivel ebből a gabonából jelentős mennyiségű alternatív üzemanyagot is gyártanak, amelynek előállítása így jóval jövedelmezőbbé vált.

Mi várható 2022-ben?

A takarmányként használt gabonafélék árának megugrása természetesen igen nehéz helyzetbe hozta az állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodókat. Ugyanakkor a magasabb reménybeli bevétel ellenére a gabonatermesztők számára is problémás év lehet 2022 a következő okok miatt:

Az üzemanyagok, a műtrágya és a munkaerő ára is megugrott 2021 második felében, így az idei termés előállítási költsége a tavalyinak akár a duplájára is nőhet, vagyis alapvetően csökken a jövedelmezőség. Ez főként kedvezőtlen termésátlagok esetén komoly veszteségeket is okozhat - írja a szakportál.

Az idénre várt kedvezőbb globális terméseredmények, illetve a készletek korábbi feltöltése miatt megszűnő pótlólagos kereslet hatására a világpiaci terményárak akár gyorsan visszatérhetnek alacsonyabb szintekre.

Mivel a hazai termelők egy része (főként kukoricából) egyelőre a jobb ár reményében visszatartja a piacról a terményét, ez időnként a világpiaci ár fölé löki a termelői árakat, ami egyre erősödő gabonaimporthoz vezet, ez pedig hosszabb távon egyes gazdálkodóknál akár komoly beszállítói pozíciók elvesztéséhez is elvezethet.

Az előző évi csapadékhiány főként a déli országrészben okozott csalódást a kukoricatermesztőknek, de a jelenlegi magas termelői ár, illetve az idei bőségesebb csapadékhoz kapcsolódó remény miatt idén sem számítunk visszaesésre ennél a gabonafajtánál. A tavaszi vetésű növények esetében sok minden múlik majd a vetőmagok árán, ez még okozhat kiseb elmozdulásokat. Emellett arra is van esély, hogy a napraforgó vetésterülete tavalyhoz képest 100-200 ezer hektárral nagyobb lesz 2022-ben

- mondta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke.