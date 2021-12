Hivatalosan is bejelentem, hogy úgy döntöttünk, aktivizáljuk pártunkat és elindulunk a 2022-es országgyűlési választáson - közölte az ATV-ben Gattyán György. Mindezt a vitatott, az ellenzéki összefogás támogatottságának zuhanásárt mutató közvélemény-kutatásra hivatkozva jelentette be a milliárdos, és elárulta pártja nevét is: Megoldás Mozgalom – idézi az interjút a Telex.

Gattyán szerint Márki-Zay Péter és az összefogás pártjai nem keresték, ami miatt értetlenségét fejezte ki, de kérdésre azt mondta, egyértelmű célja a kormányváltás.

Az ország egyik leggazdagabb embere közéleti érdeklődését továbbra is homályosan indokolta csupán, arról beszélt például, hogy elmúlt 50 éves.

„Nem célom a miniszterelnökség, ha úgy alakul, elvállalom, de a lehető legrövidebb időre” – mondta például, és az idevágó kérdésre azt is egyértelművé tette, hogy ez azt jelenti, 4 évre vállalkozna a pozícióra. Gattyán szerint feddhetetlensége és így a pozícióra való alkalmassága az adóhatósággal folyamatban lévő ügyei ellenére megkérdőjelezhetetlen.