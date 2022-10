Kevés háztartást nyugtat meg az, hogy ha éves szinten nem használt több gázt, mint amennyire a gáztörvény módosítása alapján kedvezményes áron jogosult, akkor az évközi esetleges túllépés miatti túlfizetését visszautalja számára a szolgáltató a következő elszámolásnál. A földgázfelhasználás során a diktálást választó ügyfelek minden hónapban elszámolószámlát kapnak, így esetükben már akár a következő hónapban is történhet visszafizetés a szolgáltatótól.

Még többen viszont azt szeretnék tudni, hogy mennyi gázt használhatnak fel büntetlenül az adott hónapban. E háztartásonkénti mennyiségek összege kiadja azt az országos felhasználást, amely még belefér a rezsicsökkentett árba. Illetve, egyelőre nem adja ki.

A lap szerint nem lehet egzakt számot mondani, hiába ismert, hogy az átalánydíjasoknak havonta nagyjából ugyanannyi kedvezményes gáz jár, a diktálós ügyfeleknek pedig a jelleggörbe alapján történik a mennyiség meghatározása. Az ügyfelek ugyanis az elmúlt időszakban számos alkalommal váltottak a diktálós és a részszámlás elszámolás között, így nemcsak az adott kör nagysága módosul naponta, hanem a hozzájuk tartozó kedvezményes gázmennyiség is. Az is változtatja a hatósági árral elszámolható mennyiséget, hogy a kormány rendre új és új felhasználókat von be a hatósági tarifa védőernyője alá.

Amíg nem nyilatkozik minden érintett, addig az MVM Next sem tudja, hogy mennyi gázt ad majd el az adott hónapban hatósági áron.

Lehet hitelezni a gázcégnek



Az átalánydíjasok minden hónapban még akkor is ugyanannyit fizetnek, ha több gázt használnak az éves kedvezményes mennyiség egytizenkettedénél. Csak akkor kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk az éves elszámoláskor, ha éves szinten is túllépték a kedvezményes keretet. Sajátos az a helyzet, amikor az ügyfél éves átalánydíjas mennyisége eleve nagyobb az új jogszabályban megadottnál. Ez esetben – ha egyébként éves szinten nem lépte túl a kedvezményes keretét – visszatérítést kap. Vagyis, ha tetszett, ha nem, hitelezett az MVM Nextnek.

Jelleggörbe

A „diktálósok” minden hónapban (lényegében mindennap), annyi gázt égethetnek el kedvezményes tarifával, amennyit az adott nap időjárási viszonyai alapján a korábbi évek fogyasztási adatai indokolnak. Az adott napokhoz tartozó ezen gázmennyiséget az elmúlt húsz év adataiból határozták meg. Azért dolgoztak ilyen hosszú idővel, mert a napi felhasználásokat összekötő jelleggörbében a szélsőséges adatok semlegesítik egymást.

A jelleggörbe azonban több okból sem ad azonos térfogatú gázmennyiséget minden háztartásra. Az eltérő időjárási, hőmérsékleti viszonyok miatt más-más energiatartalmú gázmennyiség tartozik az ország különböző helyein lévő háztartásokhoz, de eltérő az importból, a föld alatti tárolóból és a hazai forrásból származó földgáz energiatartalma is.