A trükk lényege, hogy a kereskedők nem 11,5, hanem 10,9 literes palackokat kezdtek el forgalmazni. Ennek oka, hogy amikor a kormány egy évtizede elindította a rezsicsökkentést, pontosan meghatározta azt a palackméretet, amelyre a maximált ár vonatkozik.

2012 decemberében hoztak egy rendeletet, amelyben a PB-gázpalackok cseréjének akkor érvényes árából levontak tíz százalékot, majd az így kapott összeg lett a hatósági ár. Ez akkor 5215 forintot jelentett a 11,5 kilós palack cseréjénél.

Az azóta eltelt tíz év alatt volt, amikor csökkent a gáz piaci ára, 2016-ban például 3490 forintot kértek a kiskereskedők a palackos gázért, ami 2020-ban lépte át ismét az ötezer forintot.

Az energiaválság nyomán jócskán felment a PB-gáz ára is. Tavaly aztán az egyik nagykereskedő úgy döntött, hogy kikerüli a hatósági árat: elkezdtek 10,9 kilogrammnyi gázt tölteni a palackokba. Így erre nem vonatkozik a hatósági ár, ráadásul kevesebb gázt is kap a fogyasztó, drágábban. Van, ahol a 10,9 kilogrammosnak nevezett palackok cseréjéért 7800, máshol 8500 forintot kértek, most már a tízezer forintot közelíti az ár, miközben a hatósági ár most is 5215 forint, de ez csak a 11,5 kilogrammos palackokra vonatkozik - írja a lap.

Nincs más választásuk

A kereskedők bajban vannak, mert ha hatósági áron adják a gázt, csődbe mennek, hiszen komoly veszteséget kell elszenvedniük. Van még olyan nagykereskedő, amelyik forgalmazza a hatósági áras, 11,5 kilogrammos PB-palackot, de kiszolgálási árat számít fel. Enélkül már tönkrement volna.