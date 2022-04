Az orosz energiakitettségi problémákat számos európai ország cseppfolyósított földgázzal (LNG) akarja megoldani. Így a kontinens gyakorlatilag Ázsiával versenyez az LNG-ért. Eddig Ázsia nyerte ezt a kereskedelmi versenyfutást, de most lehet, hogy Európa fogja elszippantani a világpiacon lévő LNG-mennyiségeket – mondta Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója az Indexnek.

Ahogy a legtöbb ország, köztük mi is egyre nagyobb hangsúlyt fektetettünk a diverzifikált ellátási útvonalakra. Jelenleg mi is importálunk LNG-t Horvátországból, és Ferencz I. Szabolcs szerint lesz észak–déli folyosó is. Arra, hogy mind a négy útvonal egyszerre kiesik, már nem lehet felkészülni.

A romániai potenciális gázforrások fejlesztése törvényhozási körülmények miatt 2018-ban megakadt. Épp a napokban fogadhat el a román parlament egy törvényt, amely immár érdekelté teszi a termelőket a fejlesztésben – ebből nagyjából 2027-re lesz értelmezhető mennyiségű gáz Közép-Európa számára.

Magyarországon az évi 10 milliárd köbméteres gázfogyasztáshoz mintegy 40 milliárdos betáplálási kapacitás áll rendelkezésre jelenleg. Így kimondható, hogy Magyarország az infrastrukturális "házi feladatait" elvégezte. Európa legjobban interkonnektált országa vagyunk: kevés országnak van hét szomszédja, amelyből hattal össze is van kötve – mondta Ferencz I. Szabolcs.

Szavai szerinte az FGSZ Zrt. infrastruktúra-működtetőként teljesen felkészült Magyarország ellátására, ugyanakkor „a molekula elérhetősége szempontjából Közép-Európa egésze szűkös, de ez már kereskedelmi kérdés”.