Az oroszok már a háborút közvetlenül megelőzően is erősen visszafogták az importált mennyiséget, majd az év során folyamatosan jóval kevesebb gázt szállítottak Európába, mint tették azt egy évvel korábban. Ebből kiderül, hogy – miután a gáz importját az Európai Unió semmilyen módon nem korlátozza szankciókkal - a magyar kormány állításával szemben nem az uniós szankciók okozzák a piaci problémákat, hanem Moszkva manipulációja - írta az Mfor, arra keresve a választ, hogy végül beválik-e a gáz ügyében külön utas magyar politika.

A kiesett oroszországi import jelentős részét pótolni tudták az uniós országok. Némileg több gáz érkezett a 2021-es évhez képest Norvégiából, és Azerbajdzsán is növelte az importot. Ugyanakkor az uniós vezetők által remélt észak-afrikai források (Algéria) felől még csökkent is a behozott mennyiség.

Segített a nagy testvér



A kulcsországok mindazonáltal Katar és az Egyesült Államok volt, ezek biztosították ugyanis a tankerhajókon érkező cseppfolyós gázt (lng). Ha megnézzük az statisztikákat, akkor láthatjuk, hogy a teljes uniós piacot tekintve az ellátásbiztonság szempontjából ennek óriási jelentősége volt.

Ezek alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy Oroszország öngólt lőtt, amikor elzárta az Északi Áramlat 1-es vezetéket, a helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb. A téli betárolás ugyan jól halad a nyugat-európai gáztárolók szinte mindenhol 90 százalékos, vagy azt meghaladó mértékű telítettséget értek el.

Nagyon necces, hogy elég lesz-e



Ez azonban korántsem elég, a téli időszak megugró ellátását ugyanis az országok a tartalékok mellett az importból tudják fedezni. Hiába készült fel tehát az Európai Unió, amennyiben Oroszország egyáltalán nem küld gázt Nyugat-Európába, ami a dolgok jelenlegi állása szerint elég valószínű, akkor valóban lehetnek ellátási problémák.

Így sem az Európai Unió, sem Magyarország nincs túl kedvező helyzetben.

Ugyanakkor nem törvényszerű, hogy ellátási problémák legyenek a tél folyamán. Nagyon sok minden változhat akár néhány hét alatt is. Például ha az ukrán hadsereg újabb területeket hódítana vissza, az felülírhatja a jelenlegi orosz álláspontot, mert szükség lehet a gázexportbevételekre, de azzal is járhat, hogy még a Moszkva még jobban bedühödik, és a kegyeit kereső államok, például Magyarország is hoppon marad.