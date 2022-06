Fontos az energiafelhasználás csökkentése, törekedni kell a megtakarításra, ugyanis nincs a világban elégséges mennyiségű gáz az orosz földgáz 100 százalékos helyettesítésére, amennyiben az ellátás teljes mértékben leáll - jelentette ki Kadri Simson energiaügyi biztos hétfőn Luxembourgban.

A biztos az energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően közölte, hogy az európai intézményeknek a gáztározók töltöttségi szintjére vonatkozó, gyorsan tető alá hozott megállapodása biztosítani fogja a lakossági energiaellátást. - "Ügyelni fogunk arra, hogy a fogyasztók otthonai fűtöttek legyenek" - mondta Kadri Simons.

Az uniós bizottsági javaslat tanácsi elfogadása esetén a tagállamok fel fogják tölteni gáztározóikat a lakossági ellátás teljeskörű biztosítására - mondta, hozzátéve, hogy a vállalkozások energiaellátásához összehangolt megközelítésre van szükség, különös figyelemmel a szükségletek csökkentésére. Szerinte fel kell mérni a különböző szektorokat, hogy rangsorolni lehessen közöttük az energiaszükséglet szempontjából.

Az Európai Bizottság az energiahordozók újabb beszállítói listájának összeállításán dolgozik, hogy tárgyalni tudjon a legjobb árak megállapítása érdekében; az Európai Parlament pedig a múlt heti plenáris ülésén hagyta jóvá az európai földgáztartalék biztosítását célzó uniós bizottsági javaslatot.

Az új rendeletjavaslat szerint a tagországok és az üzemeltetők november elsejéig legalább 80 százalékig, de lehetőség szerint 85 százalékig kötelesek feltölteni az európai földgáztárolókat. A következő évek folyamán a cél 90 százalékra emelkedik annak érdekében, hogy Európa az esetleges ellátási zavarok esetén is védett legyen. Az is elvárás lesz a tagországokkal szemben, hogy több forrásból szerezzék be a földgázt, és külön intézkedésekkel fokozzák az energiahatékonyságot.

A rendelet szerint a gáztároló létesítmények ezentúl kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ezért a külső beavatkozás kockázatának kizárása érdekében üzemeltetőiknek kötelező tanúsításon kell átesniük. Kizárólag azoknak az üzemeltetőknek a tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt maradhatnak uniós gáztároló létesítmények, amelyek megszerezték ezt a tanúsítványt.

A javaslatot az uniós tagországok energiaügyi miniszterei hétfői ülésükön hagyhatják jóvá. A rendelet ezt követően hatályba lép.