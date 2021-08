Magyarország bruttó hazai terméke 2021 második negyedévében a nyers adatok szerint 17,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 17,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 2,7 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Első becslésről van szó, a részleteket a statisztikai hivatal csak később közli.

Összességében az adat megfelelt az egyre pozitívabb várakozásoknak, a különböző szektorális teljesítmények alapján eleve várható volt egy két számjegyű növekedés.

Eleve pozitív meglepetéssel indult az év



Az első negyedévben a GDP 2,1 százalékkal alacsonyabb volt a tavalyi első negyedévinél, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent a GDP az egy évvel korábbihoz képest és 2 százalékkal nőtt az előző negyedévvel összevetve.

Akkor a szolgáltatások 2,1, az építőipar 0,1 százalékponttal járultak hozzá a növekedéshez, míg az ipar 0,7 százalékponttal javította a gazdasági teljesítményt. A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztása 2,3 százalékkal, a bruttó felhalmozás pusztán a készletváltozás miatt 2,8 százalékponttal csökkentette, a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 2 százalékponttal növelte a gazdaság teljesítményét.

Jöhetnek a módosítások

A második negyedévre viszont jelentős javulásra volt kilátás. Csak a második negyedévben 63,8 százalékkal nőtt például a vendéglátás árbevétele, ami önmagában érzékelhető tényező Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének prognózisában, aki 17 százalékos második negyedévi GDP bővülést várt.

Minden bizonnyal az első negyedévhez hasonlóan most is elkezdik a pályarevíziókat kiszámolni a közgazdászok. Mint arra Virovácz Péter, az ING közgazdásza emlékeztet, az idei költségvetést 4,3 százalékos növekedésre tervezték. Ehhez képest a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében már 6,2 százalékra emelte 2021-es várakozását, és a Pénzügyminisztériumban is 6 százalékos körüli szinteket emlegetnek. Az ING így a második negyedévi adat közlése előtt, még magasabb 7,4 százalékos növekedéssel számolt 4,5 százalékos inflációs, és magas, de stabil államháztartási hiány mellett.

A részletes GDP adatokat a KSH szeptember 1-én közli.