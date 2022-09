Csaknem 1,5 millióan kapnak levelet elektronikus tárhelyükre a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a gépjárműadó második részletéről, illetve korábbi elmaradásukról. Az adó már a NAV mobilappjában is befizethető pár koppintással vagy közvetlenül a levélben található linkről – írja közleményében az adóhatóság.

A gépjárműadó második részletére a befizetési határidó szeptember 15-én jár le. Addig lehet utalni a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Viszont most új és egyszerűbb módszereket is lehet használni, mint a korábbi években megszokott sárgacsekkes vagy utalásos megoldások: a NAV-Mobil új fejlesztésű Gépjárműadó-menüpontjában is intézhető a befizetés, amivel pillanatok alatt, mobilról is intézhető a gépjárműadó megtérítése. Az applikáció Androidra a Google Play Store-ban és iPhone-ra az Apple App Store-ból is letölthető a linkekre kattintva.

Emellett az elektronikus levélben van egy közvetlen fizetési link is, ami a netes bankkártyás fizetést teszi lehetővé. Fontos, hogy a befizető újrakattintás nélkül várja meg a visszajelzést a fizetésről.

Lehet utalva és az ÜPO-ról is fizetni

Természetesen a korábbi megoldások is használhatók: ha valaki átutalással fizet, a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem a rendszámot. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késve tudja a befizetőt azonosítani.

Júliusban elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan. Ha szeptember 15. előtt ellenőrzi az adatokat, a lekérdezési időszakot át kell állítani szeptember 15. utánra, mert a gépjárműadó második részletének összege csak így lesz látható az adószámla 410-es adónemén – figyelmeztet az adóhatóság.