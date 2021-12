Hirtelen aggódni kezdtek a magyar cégek

A GKI konjunktúraindexe november után decemberben is kissé csökkent, nyári szintjére került. Az EU támogatásával készített felmérés szerint az üzleti várakozások két és fél éves csúcsukról jelentősen estek, a fogyasztóiak viszont a novemberi zuhanás után most érezhetően javultak, még ha el is maradtak októberi szintjüktől.