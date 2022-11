Globális terjeszkedésbe kezd a Resysten, a magyar cégbe a Columbus Magántőkealap 750 millió forinttal szállt be. Az egészségügyi vállalkozás tartós higiéniai bevonatot fejlesztett, az innovációval 2011-ben kezdtek el foglalkozni, mondta a Napi.hu-nak Lehoczky Péter, a cég alapítója, ügyvezető igazgató.

Igazándiból 2014-től vált piacképessé az a termék, amelyet rezisztens kórokozókkal és kórházi fertőzésekkel szemben alkotott meg cég. A bevonat láthatatlan, színtelen, szagtalan, a fotooxidáció tulajdonságait használva semlegesíti a káros anyagokat: a fény energiáját használja arra, hogy megvédje a vírusoktól, baktériumoktól és egyéb kórokozóktól a felületeket – mondta az innováció lényegéről az ügyvezető.

Magyarországon számos egészségügyi és szociális intézményben elérhető a technológia, de közben úgy alakult, mivel jött a koronavírus-járvány, hogy több közlekedési vállalat is megrendelője lett a magyar vállalkozásnak. Az innovatív bevonat több millió ember egészségét védi sportlétesítményekben, oktatási intézményekben, multinacionális cégeknél és bevásárlóközpontokban is.

Kép: Resysten

Többek között a Volánbusz Zrt. agglomerációs flottája, az Arriva, a BKK egyik partnercége is használja a bevonatot, valamint jelen vannak Debrecenben, de Spanyolországban is több buszflottát kezelnek a magyarok által fejlesztett eljárással – mondta Lehoczky Péter.

Müller Cecíliára hallgattak



A közlekedési eszközökön azokat a területeket kezelik, amelyeket Müller Cecília országos tisztifőorvos is gyakran érintett felületként említett a pandémia alatt, ilyenek a jelzőgombok, a kapaszkodók, a jegykezelők, az ülések és a pilótafülkék egyes része. Ezek a felületek targetált kezelést kapnak, egy folyadék halmazállapotú anyaggal szórják meg, amely beleköt a fogadó közegbe, és ott végzi a feladatát egy éven át, ez teszi az eljárást különlegessé – mondta az ügyvezető.

Hozzátette:

azért ettől függetlenül a fizikai szennyeződésektől meg kell szabadítani a felületeket.

Példaként említette: hogy Prágában a repülőtéren tesztelték az eljárást, a férfi mosdót Resysten-bevonattal kezelték, a nőit pedig hagyományos vegyszeres fertőtlenítéssel tisztították. A prágai egyetem mikrobiológiai tanszéke ezután több hónapon át tesztelte a felületeket. Kiderült, hogy a meleg vizes ronggyal tisztított felület, amelyet korábban a Resysten kezelt, jobb eredményt hozott, mint a vegyszerrel tisztított – sorolta Lehoczky Péter.

Családi vállalkozásból indultak



A céges adatokkal kapcsolatban elmondta: a Resysten családi vállalkozásból vált közepes méretű céggé. Tavalyi árbevételük félmilliárd forint körül alakult. Az idei évben Magyarországon a gazdasági válság okoz egy kis visszaesést, viszont ezt a nemzetközi piacokról kompenzálni tudják.

Kép: Lehoczky Péter, a Resysten ügyvezető igazgatója



Jelenleg a vállalkozás magyarországi irodáiban körülbelül tízen dolgoznak, négy tudományos munkatársat is foglalkoztatnak, akik főleg Szegeden végeznek kutatómunkát. A nemzetközi hálózat pedig egyre bővül, és körülbelül 20-30 másik emberrel dolgoznak még együtt a világ különböző pontjain.

A cégcsoport felépítéséről Lehoczky Péter elmondta, az alapkő és anyavállalat a Resysten Hungary Kft., leánya, a Resysten Science and Research Kft. amelyik a magyar innovációt viszi, a nemzetközi üzleti központ pedig Londonban működik Resysten International Ltd. néven.

Az innovatív bevonat piaci bevezetése folyamatban Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban is. Egyes országokban nagyon hosszúak a regisztrációs folyamatok, van olyan állam, ahol ez két évig is eltart. A csoport szolgáltatásai megjelentek már Nagy-Britanniában, Írországban, Spanyolországban, Csehországban, Romániában, az Egyesült Államokban, továbbá Tajvanon és Makaón is.

A Columbus Magántőkealap által nyújtott forrást a tengerentúli terjeszkedéshez és a K+F bázis fejlesztéséhez veszik majd igénybe. A tőkealap magyar kis- és közepes vállalkozások nemzetközi piacra lépését, expanzióját segíti, különösképpen az Amerikai Egyesült Államokban – mondta Rudas Gábor, a Carion Alapkezelő Igazgatóságának elnöke. A magántőkealap és egyben ennek a projektnek a társfinanszírozója az EXIM Magyarország is.