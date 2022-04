Magyarországon is egyre többen keresnek a fenntarthatóságra és újrahasznosításra, és ezt jól tükrözik az idei év eddigi Google keresései is - a keresési trendek között szerepelt a fenntartható közlekedés és mezőgazdaság mellett a fenntartható üzlet is.

Annak érdekében, hogy az emberek könnyebben találjanak olyan üzleteket, ahol újrahasznosítanak és az üzletek is népszerűsíthessék fenntartható szolgáltatásaikat, a Google bevezette az újrahasznosítási attribútumot.

Januárban és márciusban például a legnépszerűbb keresések között szerepeltek olyan kérdések mint például, hogy:

Mi az a fenntartható fejlődés?”

Mi a klímaváltozás?

Miért fontos a fenntarthatóság?

Az idei évben a keresési trendek között szerepeltek olyan kifejezések, mint a fenntartható üzletek, fenntartható közlekedés, fenntartható mezőgazdaság, műanyagszennyezés és a menstruációs fehérnemű - derül ki a Google lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A felhasználók azonban nemcsak általános tájékozódásra használják a keresőt, hanem úgy tűnik, igyekeznek aktívan kivenni a részüket a Földünkért tett munkában. Ahogy a keresésekből is látszik, a környezettudatos márkák támogatása kiemelkedően fontossá vált a fogyasztók azon 82 százaléka számára, akik prioritásként kezelik a fenntarthatóságot. A vállakozások pedig a fogyasztók igényeivel összhangban egyre többet tesznek azért, hogy fenntarthatóbban működjenek, azonban az emberek sokszor szembesülnek a kérdéssel: mely üzletek, hol és mit hasznosítanak újra?

Az új újrahasznosítási attribútum hozzáadásával az üzletek néhány kattintással népszerűsíthetik bármely újrahasznosítási szolgáltatásukat - legyen szó műanyag palackok, elektronikai cikkek vagy üvegpalackok újrahasznosításáról. Ezzel a vállalkozások nemcsak kitűnhetnek a többi vállalkozás közül a Google Térképen és a Google Keresőben, de az emberek könnyebben találhatják meg azokat a helyi vállalkozásokat, ahol lehetőségük van az újrahasznosításra.