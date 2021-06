A jelenlegi kilátások szerint azok, akik fólia alatt vagy növényházban termelnek, június 20-ától tudnak magyar dinnyét kínálni, de ez elenyésző mennyiséget jelent. Magyarországon jelenleg 4000-4200 hektáron termesztik a görögdinnyét, ebből Békés megyében 1600-1800 hektáron. A Békés megyei Medgyesegyházán termelő Göcző Mátyás a növények jelenlegi állapota alapján jó termésre számít, amely "a hazai igényeket maximálisan ki tudja elégíteni, és exportra is jut".

Mint mondta, tavaly 200-220 ezer tonna körüli termésmennyiségre számítottak, ami végül 170 ezer tonna körül alakult. Ennél idén többet szeretnének elérni, "a 200 ezer tonna közelében fogunk járni".

A dinnye piaci áráról annyit mondott, hogy az a minőségtől és az országban lévő importárutól is függ. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen idén is egyeztetni fognak az áruházláncokkal, hogy azok részesítsék előnyben a hazai termést, és mire lesz magyar dinnye, vezessék ki az importot a raktáraikból.

A dinnye bekerülési költsége évről évre nő, idén is drágult a vetőmag, a műtrágya, a fólia, a csepegtető-szalag; és egyre nő a külföldi bérmunkások bére is. A koronavírus-járvány ellenére idén is tudtak külföldi bérmunkást fogadni a gazdák és a kertészetek, ezt az egyesületi elnök szerint segíteni is kell kormányzati intézkedésekkel, "különben nem lesz magyar áru a polcokon".

A Magyarországon termett görögdinnye mintegy kétharmada az exportpiacokra, főleg Lengyelországba, Csehországba és Szlovákiába kerül. Az osztrák és német piacra az utóbbi években kevesebbet szállítanak, ott ugyanis nagyon erős a spanyol és olasz konkurencia.