A Gránit Bank 2022. december 29-i közgyűlésének döntése alapján a tőkeemelésbe 2 milliárd forinttal száll be a Tiberis Digital Kft., így a cégnek a Gránit Bankban lévő tulajdonrésze 43,2 százalékról 44,8 százalékra nő - írja a bank közleménye lapján a portfolio.hu.

A közgyűlésen Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója és kisebbségi részvényese tájékoztatta a tulajdonosokat, hogy

a bank idei adózás előtt eredménye várhatóan meghaladja a 12 milliárd forintot, a mérlegfőösszege megközelíti az 1000 milliárdot

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank néhány nappal ezelőtt jóváhagyta a bank 2022. első kilenc havi 8 milliárd forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

A bank saját tőkéje a tőkeemeléssel és az eredmény visszaforgatásával 10 milliárd forinttal nő, és meghaladja az 52 milliárdot.

Korábban írtunk róla, hogy a Tiberis Digital mögött a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a cégcsoportja, a BDPST Group áll. A cég ezen keresztül vásárolta meg korábban a Gránit Bank részvényeinek több mint 57 százalékát és többségi irányítási jogát. Ehhez pedig - a cégadatok szerint - a Mészáros-féle MKB Bank is adott hitelt. A BDPST Tiberis Digitalban lévő üzletrészére az MKB februárban, a tulajdonosváltáskor jegyzett be zálogjogot. Időközben azonban a bank munkavállalói képviselete tőkeemelést hajtott végre a társaságban, amivel a BDPST tulajdoni aránya 43,2 százalékra csökkent. Ez a részesedés emelkedett most 44,8 százalékra.