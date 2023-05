A helyszínek többségénél kimutatható volt, hogy a gázt a légkörbe engedték, és szivárgást is találtak. Ennek a környezeti és a gazdasági kára is súlyos, ezért a Greenpeace azt követeli, hogy legkésőbb 2035-ig szabaduljunk meg a klímagyilkos földgáztól.

A hazai földgázrendszerből hálózati veszteségként távozó mennyiség az elmúlt évek adatai alapján átszámítva évi 90-100 millió köbméter között alakult. Ez mintegy 55 000 magyar háztartás átlagos éves felhasználásának felel meg, az értéke pedig (a 2022 őszén jellemző, 200 EUR/MWh-s földgázár és 400 HUF/EUR árfolyam mellett) elérheti a 85 milliárd forintot.

Az elszabadult gázárak ellenére is zajlik az eregetés

„Megdöbbentő, hogy hiába az ökológiai- és klímaválság, az elszabadult gázárak, a függőség, a megrendült energiabiztonság, a földgázipar továbbra is normálisnak tekinti és nyugodtan folytatja az éghajlat károsítását a földgáz légkörbe eregetésével. Ennek véget kell vetni, mihamarabb meg kell szabadulni a klímagyilkos földgáztól, és hatékony, takarékos energiafelhasználás mellett, a megújulókra kell átállni” – mondta Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse.

A földgáz mára az egyik legfontosabb klímapusztító energiahordozóvá lépett elő, a metán szivárgása pedig a tapasztalatok szerint elkerülhetetlen a kitermeléstől a felhasználásig terjedő láncon

– írja közleményében a Greenpeace, és azt követeli, hogy legkésőbb 2035-ig hagyjunk fel a földgáz használatával. A szervezet azt is szeretné, hogy a földgáz-infrastruktúrába már legfeljebb azért fektessenek be, hogy mérsékelhetőek legyenek a szivárgások, és ezáltal csökkenjen a kibocsátás is.

Ennek érdekében azt várják a magyar kormánytól, támogassa az Európai Parlament által május 9-én elfogadott, a metánkibocsátások szabályozására vonatkozó javaslatcsomagját, akár szigorúbb határidők és feltételek kikötésével.

A javaslat 2025 végétől megtiltaná a metán szándékos kibocsátását és a fáklyázást. Szigorú, folyamatos vizsgálati és karbantartási programot írna elő a nem szándékolt szivárgások csökkentésére. Ez azt jelenti például, hogy a Greenpeace által bemutatott szivárgáshoz hasonlókat a felfedezéstől számított legkésőbb öt napon belül meg kellene szünteti. Emellett az EP javaslata kötelező, a metán kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2030-as célérték kitűzését várja a tagállamoktól.

A Greenpeace emlékeztetett rá, hogy a földgázt döntően alkotó metán húsz éves időtávon mintegy nyolcvanszor súlyosabb felmelegítő hatással rendelkezik a szén-dioxidnál. A globális felmelegedésben már így is harminc százalékos a metán részesedése, ezért elemi környezeti érdek, hogy csökkentsék az elszivárgások során a légkörbe távozó metán mennyiségét.