A kormány augusztusban védett erdeinkben engedélyezte a tarvágást, most pedig egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely lehetővé tenné, hogy természetvédelmi területeink magánkézbe kerüljenek. A törvényjavaslatban ugyan az áll, hogy ez csak a természetvédelmi kezelésért felelős szerv előzetes jóváhagyásával történhet meg, ám azt nem lesz nehéz megszerezni, mivel független természetvédelmi hatósági rendszer már rég nincs Magyarországon. A vevőnek csupán annyit kell tennie, hogy megígéri a szerződésben, hogy vigyázni fog a területen található természeti értékekre, és erről időnként írásban is beszámol - hívja fel a figyelmet a Greenpeace Magyarország közleményében.

A törvényjavaslat szerint a bevételszerzés a cél: az indoklásból az látszik, hogy az „értékesítési potenciállal” rendelkező „művelés alól kivett védett természeti területeket” adnák el, amelyek lehetnek például felhagyott bányák, utak, csatornák, árkok, mocsarak.

Azonban ezeket az évek óta zavartalan természetvédelmi oltalom alatt álló területeket legtöbbször már visszafoglalta a természet. Van olyan felhagyott bányánk, ahol rendkívül ritka uráli bagoly él, értékes, kiszáradással fenyegetett, de még meglévő mocsarak, a csatornapartokon pedig gyakran óriási a biológiai sokféleség, rovarok, békák, siklók és madárfajok tucatjai élhetnek ezeken a helyeken - írja a környezetvédelmi szervezet.

„Most, amikor dübörög a klímaválság és az emberiség történetének legnagyobb kihalási hullámát éljük meg, a politikusaink még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mi az, ami eladható, kisajátítható és gyorsan pénzt fial – legyen az erdő, tópart, hegyoldal, ásványkincs vagy termőtalaj. Meggyőződésünk, hogy ha ez a törvényjavaslat átmenne, az kezdő lépése lenne egy olyan folyamatnak, amelyben magánkézbe adják és pénzzé teszik hazánk többi, különleges természeti értékét, védett területeit, amelyek a természet utolsó menedékei, és amiket nem lehet kisajátítani, hisz ez a miénk, a magyar embereké és a gyermekeinké. Ezt minden eszközzel meg kell akadályoznunk!” − mondta Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország természetvédelemért felelős munkatársa.

A Greenpeace Magyarország azt követeli, hogy azonnal vonja vissza a kormány ezt a törvényjavaslatot és a lehető legmagasabb szinten biztosítsa hazánk védett természeti értékeinek megőrzését.