Lebukott a Coca Cola, kiemelt helyet kapott a zöldmosók között

Greenwashing - új fogalom, azt jelöli, ha valaki környezettudatosabbnak és kevésbé környezetszennyezőnek mondja, mutatja magát, mint amilyen valójában. A Coca-Cola ilyen; bort iszik és ha nem is vizet, de legalább is bő vízzel készített fröccsöt prédikál. Van azonban már olyan szervezet, amely képes volt lebuktatni az üdítőital óriást. Meg a Tesco-t, meg a Proctle and Gambelt, meg az Unilevert - és még másokat is.