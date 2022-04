Mintegy 3,9 százalékos nyugdíjemelés lesz július elejétől, az ezt megelőző 6 hónapra járó 3,9 százalékos emelést pedig egyben kifizeti a kormány - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Ez az emelés azonban még ígyis "elmarad" a folyamatosan növekvő inflációtól, de az ukrajnai háború miatt továbbra is nagy a bizonytalanság.

Gulyás elmondta, az ukrajnai háború következményei szinte minden országra kihatnak: magas az infláció és az energiaárak is megemelkedtek. A Pénzügyminisztérium jelenleg 8,9 százalékos inflációt prognosztizál.

" Az árstop nélkül 13 százalék feletti infláció lenne Magyarországon" - mondta a miniszter.

Gulyás: folytatódik az árstop

A kormány szerdán az üzemanyagárstop meghosszabbítását is bejelentette. A bolti árstop május elején, az üzemanyagos pedig május 15-én járt volna le, a mai kormánydöntés értelmében azonban továbbra is érvényben marad július 1-jéig a korlátozás. Emellett a kamatstop is egyidejűleg jár majd le.

Gulyás szerint nőtt az árstop jelentőssége, mivel már több mint 15 százalékkal mérsékli a magyar fogyasztói árakat. "Az árstop nélkül 13 százalék felett lenne az infláció" - magyarázta.

Az árszabályozás az alábbi alapvető élelmiszerekre terjed ki

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej

Megérkezett az Európai Bizottság levele

Megjött az Európai Bizottság jogállamisági levele.

Gulyás elmondta, alá fogják írni a dokumentumot, amiben csak olyan megállapítások vannak, amiknek felvetésének jogosságával nem értenek egyet, de ezekről már régóta tárgyalnak a bizottsággal. "A most küldött levél azt tükrözi, hogy a helyreállítási alapból érkező összegek Magyarországra juttatásának nincs akadálya" - tette hozzá.