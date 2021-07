A kabinet azt javasolja mindenkinek, hogy csak akkor utazzanak külföldre, ha már mindkét oltást megkapta.

A magyar kormány továbbra sem akar általános, kötelező koronavírus elleni oltást bevezetni, de meg kell vizsgálni, hogy bizonyos helyeken és munkakörökben erre van-e lehetőség - ilyen például az egészségügy.

A járvány negyedik hulláma attól függően lesz vagy nem lesz Magyarországon, hogy mennyien oltatják be magukat. Mindent meg kell tenni, hogy magasabb legyen az átoltottság. Lépéseket tervezünk a 12-15 évesek (ahol csupán 12 százalékos a beoltottság), valamint a 60 év felettiek beoltása érdekében (a 60-64 év közöttieknek csak 67 százaléka van beoltva, de a 90 év felettieknél is csak 73 százalék az arány) is - mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormányinfón.

A konkrét döntéseket Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelenti majd be.

Az előkerült főbb gazdasági témák röviden

Minimálbér-emelés: meg kell várni a nemzeti konzultáció eredményeit, ezek nyomán szeretne a kormány egy újabb, többéves megállapodást kötni a minimálbérről. Ennek része lehet a a szociális hozzájárulási adó további csökkentése is.

Klímavédelem: Budapest szerint elfogadhatatlan, hogy a lakások és az autók után fizessenek az emberek a klímavédelemre hivatkozva. Mivel az EU-ben a döntéshez egyhangúság kell hozzá, a Fit For 55-öt nélkülünk nem fogják ezt elfogadni - mondta Gulyás.

Helyreállítási alap: az EU-val eddig is voltak Magyarországnak vitái, és ezután is lesznek. Magyarország érdeke az EU-s tagság, több érv szól a tagság mellett, mint ellene. Ezzel együtt Gulyás szerint nem szabad összekapcsolni a helyreállítási alap kérdését a gyermekvédelmi törvénnyel.