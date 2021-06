Sikerült megtörni a járvány harmadik hullámát, a tesztek között a betegek aránya 1 százalék körüli - többek között erről beszélt a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A magyar lakosság 54 százaléka be van oltva, Gulyás szerint a társadalmi immunitás közelében vagyunk. Akár 60-70 százalék között is lehet a védettség aránya azokkal együtt, akik korábban megfertőződtek.

Az Infostart.hu beszámolója szerint a miniszter közölte, a védettség a Sinopharm-oltóanyagnál is ugyanúgy bekövetkezik, mint a többi oltóanyag esetén. Akik az oltás után megbetegedtek, 8193-an vannak. Közülük 455-en haltak meg. Ez egy influenzajárványnál is kedvezőbb adat - mondta Gulyás. (A Koronavírus Sajtóközpont is hasonló választ adott szerdán az ATV Híradó kérdésére, hogy gondolkoznak-e abban: még ősz előtt egy 3., másik típusú oltást adnak azoknak, akiknél nem alakult ki immunválasz a Sinopharm-oltás után. "A baloldal oltásellenes kampányának kezdettől része a keleti vakcinák elleni hangolás. A Sinopharm hatásos, ugyanakkor a sejtes immunválasz kimutatására alkalmatlan az antitestvizsgálat. A kínai vakcina ugyanolyan hatásos, mint az összes többi vakcina" - válaszolta a kormányzati sajtóközpont.

Gulyás Gergely a védettségi igazolványokról azt mondta: június 15-re rendelkezésre fog állni az az online verzió, amelynek része lesz az oltás típusa és időpontja is. Ez már alkalmas lesz az EU-s igazolvány, az úgynevezett green card (zöld kártya) kiállítására. 12 olyan ország van, amely elismeri a Szputnyik és a Sinopharm vakcináját is. Magyarország abból indul ki, hogy az EU-n belül az utazási szabadság szinte teljes lesz.