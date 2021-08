Jön a negyedik hullám. ezért a kabinet továbbra is mindenkit arra biztat, hogy oltassa be magát, mivel azzal a komoly tüneteket meg lehet előzni. A kormány minden 65 év felettit személyesen megkeres, már a hatodéves orvostanhallgatók is olthatnak a helyszínen.

Eddig a harmadik oltást 185 ezren vették fel, bár Budapesten előfordult, hogy egy-egy napra elfogytak a szabad, foglalható helyek. Jelenleg csaknem nyolcmillió vakcina áll rendelkezésre jelenleg, ez a miniszter szerint mindenkinek elég akár a negyedik oltásra is.

Folytatódik a fiatalok oltása, az iskolákban augusztus 30-31-én, illetve szeptember 2-3-án lehet oltatni a 12-18 éveseket. Az oktatás személyes, jelenléti formában kezdődik el - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón.

Szavai szerint az ország többsége be van oltva, így viszonylagos nyugalomban várhatja a negyedik hullámot.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig arról beszélt, hogy új oltáspárti kampányt indítanak, mivel ez az egyetlen fegyver, amellyel felvehetjük a járvánnyal szemben a harcot. Ebben a kampányban számítanak a neves közéleti szereplők támogatására is.

Dübörög a gazdaság



A magyar gazdaság immár elérte a járvány előtti szintet - mindössze négy ilyen ország akad Európában. Ez Gulyás Gergely szerint egy nem várt siker, korábban ugyanis ezt csak a második félévre várták.

Így egyre biztosabb, hogy jövőre lesz szja-visszatérítés a gyermeket nevelő családoknak. Ehhez 5,5 százalékos gazdasági növekedés kell, ez pedig valósággá válhat.

A politikus beszélt a nyugdíjprémiumról is. Ez a juttatás minimum 3,5 százalékos gazdasági növekedés esetén biztosított, a prémium mértéke a GDP ütemétől függ, így eddig soha nem látott prémium jöhet az ősszel, mivel jelenleg 6 százalékos növekedésre számítanak.

A kancellária vezetője azt is bejelentette, hogy Orbán Balázst politikai igazgatóvá nevezte ki a miniszterelnök. A politikus a Miniszterelnökség államtitkára marad, de a miniszterelnök mellett is fog dolgozni.

Újságírói kérdésre Gulyás határozottan megerősítette, a magyar kormány nem tervez az Európai Unióból való semmiféle kilépést.