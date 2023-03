Átlagosan ötből négy gumiszerviz biztosan megemelte a szolgáltatási árait a téli szezonban – derült ki az Index birtokába került országos felmérésből, amit az Abroncs Kereskedőház (AKH) a tavaszi gumicsereszezon közeledtével készített.

Egészen pontosan:

mindössze 17 százalékuk tartotta fenn a korábbi díjszabást;

a válaszadók 45 százaléka 5-10 százalékkal emelt;

míg a megkérdezett szervizek 38 százalékánál 15 százalékos vagy afeletti drágulás történt.

A kutatás több száz független gumiszerviz bevonásával készült, és az AKH szerint az volt a célja, hogy a fogyasztók és a szakma felé egyfajta előrejelzésként szolgáljon.

Egy biztos: olcsóbb nem lesz

Míg a gumiabroncstermékek árának emelkedése elsősorban a forint erősödésének következtében mérséklődni vagy megtorpanni látszik, addig a gumiszervizek most kapták kézhez a téli működés megnövekedett rezsiszámláit.

A válaszadók 68 százaléka azt jelezte, hogy a korábbi díjemelései nem, vagy csak részben fedezték a megnövekedett kiadásokat.

Minden második megkérdezett a növekvő költségelemekkel szembesülve már arról beszélt, hogy többet kellett volna emelnie a mai rezsiárak ismeretében, 18 százalék viszont mindenféle kommentár nélkül egyértelmű nemmel felelt arra a kérdésre, hogy elegendő volt-e a téli szezonban alkalmazott áremelés.

Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a többség a jövőben megfontolja, vagy biztosan tervezi a további áremelést a 2023-as tavaszi szezonra. Ennek mértéke a válaszadók 65 százalékánál 10 százalékos, vagy annál magasabb emelést jelent.

A felmérésből az is kiderült, hogy a szervizek közel harmada még bizonytalan az áremeléssel kapcsolatban.

Az emelés mértéke azonban a kutatásuk szerint várhatóan elmarad majd a korábbi évek 15-20 százalékos szintjétől.

Lássuk, milyen ajánlatokat kaptunk

Elég nagy a szórás, ami a gumiszerelést illeti. Jelentősebb különbség is lehet egy kisebb vidéki gumisműhely és egy országszerte ismert hálózat árfekvése között – pláne, ha az aktuális szerelést, mondjuk a fővárosban végzik.

Ami az utóbbit illeti, mi egy átlagos, 15 collos acélfelni garnitúrára – szereléssel, centrírozással – 18 400 forintos ajánlatot kaptunk.

Ha a gumikat nem kell csereberélni, csak a nyári kerék le- és felszerelése és szokásos centrírozása a feladat, azt 14 000 ezer forintból úsznánk meg az egyik ismert budapesti műhelyben. Hasonló paraméterekkel nem sokkal olcsóbb ajánlatot adott egy másik cég: ott 16 800, valamint 13 600 forint lenne a végösszeg.

Találtunk viszont egy nagyáruház parkolójában működő műhelyt, ahol a honlapjuk szerint 11 800 forintért vállalnák a 4 kerekünk szerelését, centrírozását. Ez kifejezetten jó árnak számít, már ha valóban aktuális még az árlista. Mert azt ugye nem lehet tudni, hogy egyes cégek az áremelés előtt vannak éppen, vagy már meglépték.

Egyre többen választják – nem teljesen függetlenül a pénztárcától és a hazai változó klimatikus viszonyoktól – áthidaló megoldásként a négyévszakos gumikat.

Finoman szólva is megoszlanak a vélemények róla: szakemberek sokszor hangoztatják, hogy nem létezik olyan jolly joker-gumi, ami fel tudná venni a versenyt az évszakspecifikus termékekkel, és hasonlóan jó számokat produkál.

Akinél viszont fontos szempont a költségmegtakarítás, és amúgy sem használja éjjel-nappal az autóját, mégis valós alternatíva lehet. Télen-nyáron tudnak vele közlekedni, nem kell félévente a cserével foglalkozni, a hűvösebb, csapadékosabb nyarakhoz, illetve az egyre enyhébb telekhez a négyévszakos gumi is jó választás. Arról nem beszélve, hogy különféle tesztekben egyáltalán nem teljesítenek rosszul.

A szakértők véleménye alapján azonban négyévszakos abroncs vásárlásakor leginkább a prémium márkák között érdemes szétnézni.

Nemcsak azért, mert azzal a legfrissebb és már valóban kiforrott technológiát kapjuk meg, komoly tesztekkel és szigorú gyártási minőségbiztosítással, de általános tapasztalat, hogy ezek sokkal kevésbé kopnak az olcsóbb társaikhoz képest.

Emellett az sem árt tudni, hogy bár négyévszakos esetén a cserével évekig nem kell foglalkozni, azonban az évenkénti ellenőriztetést valamint, a borítékolható centríroztatást itt sem lehet megspórolni.

Ennyi most, ha cserélünk

Az említett 15 collos felninkkel ajánlatot kértünk első körben nyári tappancsokra, hiszen most leginkább ez aktuális:

egy bőven használható, amúgy Németországban gyártott, középkategóriás szett 195/65 R15 méretben, akcióban 80 000 forintból kijönne szerelés nélkül az egyik hálózatnál.

Fel is szerelik természetesen egy időpontfoglalás után.

A valódi prémiummárkák abroncsainak darabja persze már inkább 30 ezer forintba fáj, ebben az amúgy gyakorinak számító, tehát olcsóbb méretben.

Négyévszakos gumira is jött ajánlat:

egy itthon gyártott, már majdnem prémiumnak számító szett 96 000 forintba kerülne, plusz a szerelés, de természetesen egyes webshopok, pláne amelyek valódi árukészlettel nem rendelkeznek, simán alá tudnak menni a műhelyek árainak. Kérdés, hogy megéri-e, ha a szállítás árát is belekalkuláljuk, illetve azt, hogy így is, úgy is szerelőt kell majd hozzá hajkurásznunk.