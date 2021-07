A Gazdasági Versenyhivatal 2021. július elején versenykorlátozó megállapodás gyanújával versenyfelügyeleti eljárást indított a BKV Zrt. ’Menetrend szerinti hajóüzemeltetés’ tárgyában lefolytatott közbeszerzése kapcsán. A nemzeti versenyhatóság ugyanis egy bejelentés alapján úgy véli, hogy a közbeszerzési eljárás során bizonyos vállalkozások jogsértő egyeztetéseket folytattak az ajánlati árak, illetve a nyertes meghatározása érdekében – közölte a versenyfelügyelet.

A vállalkozásoknál a hatóság előzetes bejelentés nélküli helyszíni kutatásokat tartott, amelynek lehetőségét a versenytörvény biztosítja. A GVH a rajtaütések során elektronikus másolatokat készített az érintett cégek adathordozóiról, amelyek elemzése folyamatban van.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

Egy kartellben – a büntetőjogi fenyegetettség miatt különösen egy közbeszerzési kartellben – érintett vállalkozásnak érdemes szem előtt tartania: a jogszabályok ilyen esetben is honorálják a versenyhatósággal való együttműködést. Az ún. engedékenységi politika lényege, hogy egy versenykorlátozó megállapodásban részes vállalkozás akár a bírság elengedésében is részesülhet, ha elsőként szolgáltat döntő fontosságú bizonyítékokat a jogsértésről, vagy olyan érdemi információkat ad egy feltáratlan megállapodásról, amelyek alapján a Versenyhivatal vizsgálatot tud indítani. A bírság csökkentésével honorálható emellett minden olyan önként szolgáltatott bizonyíték, amely – ha nem is elsőként érkezik a hatósághoz – érdemben segíti a kartell feltárását.