Versenyfelügyeleti eljárás indítására nem állt fenn ok a kerámia-falazóelemek hazai piacán – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az ágazat hazai piacán folytatott, gyorsított ágazati vizsgálatának jelentéstervezetétben. Az építkezők, fogyasztók szempontjából a GVH vizsgálatának tanulsága, hogy az elvégzett árelemzések nagyarányú eltéréseket találtak az egyes építőanyag-kereskedések árai között, így egyes tüzépeken előfordulhattak akár jelentős drágulások is. Ezért a GVH felhívja a vevők figyelmét arra, hogy döntésük előtt semmiképp ne elégedjenek meg kevés (vagy egyetlen) ajánlattal, hiszen egy másik kereskedőnél eltérő, akár kedvezőbb árakkal is találkozhatnak.

A nemzeti versenyhatóság – az építőipari drágulás megfékezése érdekében kibővített eszköztárával élve – július végén indított gyorsított ágazati vizsgálatot a kerámia-falazóelemek hazai piacán. Az átfogó vizsgálat keretében a Versenyhivatal országszerte rajtaütéseket folytatott hazai téglagyártóknál és beszerzési társulásoknál, forgalmazóknál, továbbá egy téglatermékeket ténylegesen beépítő kivitelezőnél is. A nemzeti versenyhatóság adatkérésekben számos más piaci szereplőt (pl. beszerzési társulásokat, jelentős kivitelezőket, külföldi téglagyárakat) is megkeresett az ágazat esetleges problémáinak feltárása céljából.

A gyártókról a GVH vizsgálata megállapította, hogy a koronavírus-járvány okozta bizonytalanságra tekintettel egyes cégek csökkentették termelésüket, ami a megnövekvő kereslet miatt időszakos hiányokhoz vezethetett. Ez mára nagyrészt korrigálódott. Mivel azonban az egyes építőanyag-kereskedések maguk döntenek a forgalmazott termékkörről, így előfordulhat, hogy nem lehet minden terméket mindegyik tüzépen megvásárolni. Figyelemmel arra, hogy a téglagyártás alapanyaga hazánkban rendelkezésre áll, ezért a GVH által feltárt tények alapján a gyártói szinten fennálló piaci koncentráció (kevés jelentős méretű piaci szereplő jelenléte) ellensúlyozható, illetve a gyártók közötti verseny fokozható lehet a hazai gyártás bővítését támogató állami ösztönzőkkel.

A fogyasztók pénztárcáját közvetlenül is érinti, hogy a növekvő fuvar- csomagolási és logisztikai díjak miatt a vevők még akkor is magasabb árakkal szembesülnek, ha maga a termék ára nem is indokolná az áremelkedést. Ebből az következik, hogy a kapcsolódó költségek árának növekedése kihat az építőipari alapanyagok áraira, ezen keresztül pedig az építkezők költségeire is.

Az építőipari alapanyagok, így a téglatermékek az építkezőkhöz, vevőkhöz jellemzően kereskedőkön (tüzépeken), illetve az őket tömörítő beszerzési társulásokon keresztül jut el, ezért kiemelten fontos volt a piac ezen szegmensének vizsgálata is. A vizsgálat megállapította, hogy a tüzépek vagy beszerzési társulások nagyobb volumenű rendelés esetén kedvezményesebben jutnak hozzá az adott gyártó termékeihez. Ez arra készteti a kereskedőket, hogy egy, vagy kevés beszállító irányába koncentrálják megrendeléseiket. A mennyiségi kedvezmények alkalmazása ugyan a jelentősebb szereplők (Wienerberger, Leier) piaci helyzetét erősíti, ugyanakkor fogyasztói árelőnyökhöz is vezethet – azaz a vevők végső soron olcsóbban juthatnak a téglatermékekhez. A GVH ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a kis méretű építőipari-kereskedőket tömörítő beszerzési társulások képesek a leginkább ellensúlyozni a jelentősebb gyártók nagyobb alkuerejét.

A teljes dokumentum itt érhető el.