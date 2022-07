Az újságírást a New York-i Egyetemen tanulta, a The New York Timesnál volt gyakornok, rövid ideig Edinburgh-ban, a BBC Rádiónál dolgozott, majd 1971-ben került a Magyar Rádió angol szekciójába. A hiteles újságírás iránti szenvedélyét otthonról hozta magával. Édesapja, Ipper Pál 1953-tól volt a Magyar Rádió munkatársa, a hírszerkesztőség egyik vezetője, 1963-tól New York-i tudósítója.

Ipper Péter a rendszerváltás után, a médiaháború idején Ausztráliába települt, ahol hat évig volt Ausztrália legnagyobb közszolgálati rádióállomása, az SBS Radio hírszerkesztőségének a vezetője. Majd hazatért és újra a médiában dolgozott néhány éven át - emlékezett meg az újságíróról a MÚOSZ.

Korábbi kollégámként, szerkesztőmként részvétemet küldöm Péter családjának és szeretteinek, nyugodjék békében. (rg)