Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. napokon tartják az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával, ahol a Pfizer-vakcináját használják majd. Emellett a 12 év feletti korosztály számára is folyamatosan nyitott az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége is, amelyen keresztül eddig 205 ezer diákot regisztráltak oltásra és 171 ezren (83 százalék) már fel is vették azt - írják a koronavírus.gov.hu oldal beszámolójában.

A szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést fognak kapni. Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők emailben megkapták. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

Időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóra is igaz, aki esetleg még nem vette fel az oltást. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni.