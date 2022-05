Május utolsó két hetében átlagosan 11 800 forintért vásárolnak online, és 7600 forintért választanak gyereknapi ajándékot a magyar szülők és nagyszülők a gyerekeknek, ez 34 és 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest - közölte a Regio Játék a saját értékesítési adatai alapján.

A játékkereskedő kutatása alapján a kitöltők 40 százaléka 3-5 ezer forintért vásárol gyereknapi ajándékot, további 26 százalék 5-8 ezer forintot, míg 25 százalék 8.000 forintnál is többet szán a meglepetésre gyermekenként. A válaszadók 46 százaléka online és áruházban is vásárol, 29 százalékuk kizárólag személyesen választ, a kitöltők egynegyede pedig csak az internetről szerzi be a készleteket. „A felmérésünk eredményei is alátámasztják, hogy a szezonnak megfelelően a szabadtéri játékok a legkelendőbbek, ezenkívül sokan kreatív játékkal vagy könyvvel és kifestővel kedveskednek a gyermekeknek” – mondta el a marketingvezető. A játék mellé zsebpénzt mindössze a szülők és nagyszülők 6 százaléka ad, jellemzően 4 ezer forint feletti értékben" - mondta Gyaraki Dávid marketingvezető.

A szülők és nagyszülők közel fele már 1-2 héttel május utolsó vasárnapja előtt megvásárolja a gyereknapi ajándékot; ebben az időszakban nagyjából 30 százalékos forgalomnövekedést tapasztal egy átlagos májusi héthez képest a játékforgalmazó vállalat - derül ki a cég 3482 fő megkérdezésével készített felméréséből. Május utolsó vasárnapját 100 magyar családból 96 ünnepli, ilyenkor a döntő többség (52 százalék) egy helyi gyereknapi programon vesz részt, de sokan kirándulással (30 százalék) és állatkerti látogatással (28 százalék) dobják fel az ünnepet. A vállalat kutatása alapján a trambulin, az ugrálóvár és a kézműves foglalkozások vonzzák a legtöbb gyermeket ezen a napon.

A Regio Játék adatai szerint a gyereknapi toplista a következő: